Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

Svelate le formazioni ufficiali di Lazio e Milan, le due squadre che stasera allo stadio Olimpico si sfidano per la 19.a giornata di Serie A, ultima del girone d’andata.

Il Milan torna in campo questa sera. L’obiettivo è riprendere la strada perduta, quella della vittoria e delle belle figure in campo. Il 2023 rossonero infatti si è aperto con una serie di delusioni che vanno ancora cancellate.

La squadra di Stefano Pioli viene dall’eliminazione in Coppa Italia agli ottavi, per mano del Torino, ma soprattutto dalla sconfitta netta in Supercoppa Italiana, con uno 0-3 inflitto dall’Inter che va ancora assimilato. Nel mezzo anche i deludenti pareggi in campionato con Roma e Lecce che complicano la corsa al Napoli capolista.

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan sfida la Lazio allo stadio Olimpico, con l’intento di tornare a vincere e riprendere un cammino interrotto da tempo. L’ultimo successo ufficiale della squadra rossonera è datato 4 gennaio scorso a Salerno.

Le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Dest e Messias

Poco fa Lazio e Milan hanno annunciato le formazioni ufficiali del posticipo della 19.a giornata, partita che di fatto chiude non solo questo turno, ma anche il girone d’andata 2022-2023 di Serie A.

Il Milan, privo dei soliti lungodegenti e anche di Theo Hernandez infortunatosi negli ultimi allenamenti, non cambia modulo. Confermato il 4-2-3-1 di partenza, con la partenza dal 1′ minuto di Dest come terzino sinistro e di Messias ala destra, quest’ultimo preferito a Saelemaekers. Anche Kalulu torna titolare dopo l’iniziale panchina in Supercoppa.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, M. Antonio, Vecino, Basic, Fares, Cancellieri, Romero. All: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Vasquez, Gabbia, Kjaer, Thiaw, Bozzolan, Krunic, Vranckx, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi. All: Pioli.