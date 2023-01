ML – Milan, l’agente Giuffrida ha incontrato Maldini e Massara

I due dirigenti rossoneri hanno avuto un colloquio con il procuratore: tanti i possibile temi della chiacchierata

Ieri è iniziata l’ultima settimana del mese di gennaio e quindi anche del mercato invernale. Per questo motivo saranno giorni importanti anche per la dirigenza del Milan, che deve tener d’occhio ogni possibilità sul mercato.

L’ultima possibilità in entrata per i rossoneri riguarda Nicolò Zaniolo, che in questi giorni è in rottura con la Roma e può lasciare la Capitale. Il Diavolo si è mosso per capire gli eventuali margini dell’operazione, ma le richieste dei giallorossi sono abbastanza alte. In caso di un colpo in entrata ci sarà ovviamente da capire se il Milan a quel punto farà anche delle uscite.

I colloqui della società in queste ore sono tanti e oggi ce ne è stato un altro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di oggi Maldini e Massara hanno incontrato l’agente FIFA Gabriele Giuffrida, tra i cui assistiti figurano Junior Messias, Mirante e del tecnico Stefano Pioli.

Tanti i temi caldi per i discorsi fra l’agente il club rossonero

Un colloquio, quello tra il procuratore e la società rossonera, che dovrebbe aver riguardato intanto la questione Antonio Mirante. Il portiere, con l’arrivo di Devis Vasquez, potrebbe finire a giocare altrove.

Come riportato qualche ora fa dal giornalista Nicolò Schira, infatti, su di lui si registra l’interesse della Cremonese e del Cagliari. Si ipotizza inoltre un suo possibile ruolo da intermediario per l’affare Zaniolo. Sempre legato a questa ipotesi va tenuto in considerazione anche un dialogo per l’eventuale uscita di Junior Messias, ma è ancora presto per esserne sicuri.

Con il romanista a Milano c’è però ovviamente la possibilità che il brasiliano possa lasciare Milanello. In quel caso una soluzione potrebbe essere proprio in Serie A, con il Monza di Adriano Galliani che lo segue dalla scorsa estate. La vicenda va comunque seguita con attenzione perché non sono esclusi colpi di scena in questi ultimi giorni di mercato.