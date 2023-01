Sky – Milan, fumata bianca: rinnovo pronto, ad ore l’ufficialità

Ottima notizia per il Milan per quanto riguarda il fronte rinnovi. Una trattativa che si stava complicando è finalmente andata a buon fine.

Il Milan deve progettare il futuro partendo da una base solida. Per questo motivo i dirigenti operativi Paolo Maldini e Frederic Massara, prima di pensare alle trattative di mercato in entrata, devono puntare su un altro tassello.

Ovvero la conferma di quei calciatori che Stefano Pioli considera centrali e fondamentali per la propria rosa. Per questo motivo si stanno intensificando da settimane i contatti per i tanto agognati rinnovi di contratto.

Dopo aver chiuso quello agognato per Ismael Bennacer, il Milan ha trovato l’accordo per blindare un altro calciatore che sembrava a rischio, vista la scadenza contrattuale sempre più prossima.

Milan-Giroud, accordo trovato: i dettagli del rinnovo

Secondo l’ultima ora di Sky Sport, il Milan ha trovato l’accordo definitivo per trattenere ancora Olivier Giroud. Vale a dire uno dei veterani e titolarissimi della formazione di Stefano Pioli.

Giroud aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e serviva un’accelerata alle trattative con il suo entourage. Pare che le parti si siano accordate nelle ultime ore con una proposta alla quale l’attaccante francese ha detto sì.

Il Milan ha messo sul piatto un rinnovo annuale, dunque fino al 2024, da 3,5 milioni netti. Non sembra siano state stipulate clausole o opzioni concrete per un ulteriore rinnovo automatico, visto che Giroud quest’anno compirà la bellezza di 37 primavere.

Olivier Giroud, prima punta classe ’86, è giunto al Milan nell’estate 2021 dal Chelsea, con cui era in scadenza contrattuale. Finora l’attaccante vice-campione del mondo ha giocato in Serie A con la maglia rossonera 45 partite, segnando 16 reti, senza contare le 4 realizzazioni in Champions League e le 3 in Coppa Italia.