Calciomercato Milan, Zaniolo al Bournemouth: c’è la risposta del giocatore

Novità importanti sulla trattativa del Milan per Nicolò Zaniolo. Non mancano le offerte alla Roma, ma il giocatore ha dato una risposta precisa…

Continua la baraonda mediatica attorno alla trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo. E’ l’argomento del momento e si fa fatica a parlare d’altro. Sappiamo che il club rossonero è molto attratto dalla possibilità di accogliere il talento azzurro in questo mercato invernale. Un’ipotesi difficile ma non impossibile! Il giocatore ha comunicato alla Roma di voler cambiare club, ormai in rottura con l’allenatore e la società giallorossa.

Maldini e Massara hanno già fatto recapitare la prima offerta ai giallorossi. Ieri il primo contatto ufficiale. Il Milan vorrebbe convincere la Roma a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un’operazione complessiva che non supera i 24 milioni di euro. Tiago Pinto al momento fa grosso muro, forte anche delle numerose offerte ricevute dall’Inghilterra. Sono i club di Premier League ad ostacolare il Diavolo.

Ben tre società si sono fatte avanti. L’ultima oggi, ed è il Bournemouth. Altra offerta da 30 milioni di euro più bonus per un acquisto a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita. Ma non solo. Con il Tottenham ormai defilato, sta spaventando ora anche il pressing di Newcastle e Leeds. Difficile, sin troppo, per il Milan competere con club così ricchi. Sappiamo bene, come dichiarato da Paolo Maldini, che i rossoneri non sono disposti a grossi investimenti, dando priorità al bilancio e alla sostenibilità delle casse del club.

E il tempo stringe, e la Roma è ben disposta ad accettare un’offerta delle inglesi. C’è un fatto, fondamentale, che continua però ad alimentare le speranze rossonere.

Zaniolo al Milan, è lui la chiave

Come informato nelle ultime ore, il Milan e Nicolò Zaniolo hanno già concordato le condizioni personali. Per il giocatore è pronto un contratto a lungo termine per 3 milioni di euro a stagione più bonus. Il centrocampista offensivo ha il grande desiderio di rimanere in Italia e giocare per i colori rossoneri. Ormai è una certezza! Ma la Roma ovviamente tende verso la cessione all’estero, che potrebbe garantirgli un incasso ben superiore.

Sono ore calde, anche perchè mancano pochi giorni alla fine del mercato. Dopo l’offerta del Bournemouth c’è una certa preoccupazione nell’ambiente rossonero. Ma da TuttoMercatoWeb fanno sapere che Nicolò Zaniolo continua a dare la sua priorità al Milan. Sta infatti aspettando i rossoneri, e una loro mossa. La possibilità inglese non lo incuriosisce, soprattutto il Bournemouth, attualmente terzultimo nella classifica di Premier League.

Il Diavolo sarà in grado di tentare il rilancio definitivo per convincere la Roma? La sensazione è che nelle prossime ore si avranno notizie concrete in merito.