Il sogno Conte destinato a rimanere tale: Sky spegne le speranze dei tifosi

L’emittente satellitare rilancia un nuovo aggiornamento sulla situazione relativa ad Antonio Conte, il sogno dei tifosi del Milan per la panchina

Antonio Conte, quasi a tutti i costi. I tifosi del Milan si sono espressi chiaramente sul nuovo tecnico: silurato definitivamente Stefano Pioli dopo un quinquennio che ha ugualmente portato la conquista del 19mo scudetto ed una semifinale di Champions League nella scorsa stagione.

Si dovrà quindi aprire un nuovo ciclo con un tecnico in grado di riportare il Milan sul tetto d’Italia e d’Europa. D’altronde Cardinale è stato chiaro: vuole una squadra vincente, pensiero condiviso in toto dai tifosi, sempre ben abituati in tema di vittorie. Ed i supporters rossoneri vedono in Antonio Conte l’allenatore ideale, il rottamatore per eccellenza, capace di vincere il tricolore sia alla Juventus – ricostruendo la squadra bianconera – che all’Inter dopo oltre 10 anni di astinenza.

Un feedback positivo per Conte che, invece, non ha Lopetegui, al momento il tecnico in pole in vista della prossima stagione, l’uomo che la dirigenza considera l’ideale per aprire un nuovo ciclo. L’allenatore spagnolo è attualmente fermo dopo l’esperienza ai Wolves, in bacheca ha conquistato una Europa League con il Siviglia ma al Real Madrid non incantò di certo.

Milan, i tifosi si rassegnino: niente Conte. Lopetegui è sempre in pole

Sui social è partito addirittura un hastag diventando di tendenza, il #Nopetegui che segue solo il duro comunicato della curva. Antonio Conte, però, sembra sempre più lontano. Come spiega Sky, il sogno dei tifosi di vedere sulla panchina rossonera il salentino sarà destinato a rimanere tale. D’altronde la dirigenza non avrebbe alcuna intenzione di puntare sull’allenatore.

Conte, invece, sembra sempre più vicino al Napoli: stando alle ultime notizie proprio dell’emittente satellitare, Conte avrebbe accettato l’offerta del patron De Laurentiis – autore di un corteggiamento davvero lunghissimo – e sarebbe pronto ad accettare la sfida partenopea dopo una stagione davvero negativa all’ombra del Vesuvio.

In casa Milan, però, resistono anche altre opzioni: da Van Bommel, sponsorizzato da Ibrahimovic in persona, a Francesco Farioli, giovane allenatore del Nizza fino a Roberto De Zerbi, lui sì un sogno che però sembra destinato a restare tale, considerato come abbia la Premier League nel suo presente e futuro.