Milan, non solo Zaniolo: fattore Z

Nicolò Zaniolo non è l’unico obiettivo del calciomercato di gennaio per il Milan. I rossoneri sono sulle tracce di un altro calciatore. Il punto della situazione

Gli ultimi giorni di calciomercato ruotano attorno a Nicolò Zaniolo. Anche stamani i quotidiani sportivi in edicola parlano della trattativa che potrebbe portare il talento italiano a Milano.

Il Milan, come raccontato, è interessato al giocatore ma ha al momento, l’offerta messa sul tavolo della Roma, un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, non convince il club giallorosso. Che vorrebbe garanzie sull’acquisto da parte dei rossoneri e vorrebbe incassare più soldi.

La richiesta iniziale era di 35 milioni di euro ma si potrebbe scendere fino ad arrivare a 30. Troppi, secondo il Milan, convinto che il tempo possa giocare a proprio favore. D’altronde la volontà di Zaniolo, ad oggi, è quella di continuare a giocare in Serie A e il club rossonero è l’unico che ha mosso passi concreti per averlo.

Le prossime ore, chiaramente, saranno decisive per capire se si potrà arrivare a dama. Zaniolo piace tanto al Milan e ha messo davvero d’accordo tutti: da Maldini a Massara, passando per il tecnico. Il giocatore, di certo, non risolve i problemi di questo Milan ma farebbe fare un salto di qualità importante alla squadra sulla fascia destra, dove Messias e Saelemaekers continuano a convincere poco.

Alternative

Nelle scorse ore si è parlato tanto delle possibili alternative. E’ tornato di moda così il profilo di Allan Irénée Saint–Maximin. Vecchio pallino del Diavolo che avrebbe voluto il francese prima del suo trasferimento al Newcastle.

Ora il club inglese è pronto a cederlo e il Milan sarebbe tornato a pensarci ma l’operazione appare complicata. Il suo cartellino non costa certo poco.

Operazione di disturbo

Ma Maldini e Massara guardano in Inghilterra anche per un altro calciatore. Hakim Ziyech non tramonta mai. A rilanciare il nome del marocchino è stata stamani La Gazzetta dello Sport, che scrive come il Milan avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore nelle ultime ore. Operazione di disturbo o interesse reale? I costi per acquistare l’ex Ajax non sono certo cambiati e il suo stipendio, superiore ai sei milioni di euro netti a stagione, continua a convincere poco. Ma nel futuro di Ziyech potrebbe comunque esserci l’Italia. Il marocchino, infatti, è la prima idea per la Roma in caso di cessione di Zaniolo.