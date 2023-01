Nè Roma, né Milan: l’esterno in Premier League, c’è l’offerta

Fondamentale indiscrezione di mercato da Sky Sports Inghilterra. Il club è pronto all’offerta: 25 milioni sul piatto! Milan avvisato…

Inutile sottolineare quanto quello attuale sia un periodo disgraziato per il Milan di Stefano Pioli. Il cappotto della Lazio ha dato la mazzata definitiva ai rossoneri, che adesso non possono più trovare scuse. C’è soltanto da tornare a lavorare, e ritrovare idee e spirito nuovi per riacquisire certezze. Nel frattempo, la dirigenza milanista è a lavoro. E’ evidente che al Milan manchi qualcosa dal punto di vista tecnico.

C’è carenza di qualità in qualche reparto, forse e soprattutto sulla fascia destra d’attacco. Le recenti e attuali voci sul Diavolo interessato a Nicolò Zaniolo hanno acceso un gran entusiasmo nell’ambiente! Il giocatore della Roma potrebbe rappresentare il gran colpaccio del mercato invernale, ma sappiamo quanto sia difficile che l’operazione vada in porto. I giallorossi stanno facendo gran muro, nonostante l’assoluta intenzione del giocatore di vestire la maglia rossonera.

O acquisto a titolo definitivo, o obbligo di riscatto senza condizioni! Sono queste le pretese della Roma, che al momento non sembra volersi discostare da esse. Il Milan ha già fatto la sua offerta, e ancora non basta. Il prestito oneroso con obbligo condizionato alla qualificazione della Champions League non convince la Roma, che vuole invece la certezza della cessione definitiva, o adesso o a fine stagione.

Il Milan sta quindi valutando altre opzione date le difficoltà. I nomi sono diversi, con Allan Saint-Maximin primo candidato. L’altro grande desiderio di mercato, invece, sembra ormai destinato a svanire!

Calciomercato Milan, resta in Premier League

Il Milan e i suoi tifosi hanno desiderato tanto l’arrivo di Hakim Ziyech, uno che dal punto di vista tecnico e tattico sarebbe stato perfetto per le esigenze della squadra e di Stefano Pioli. Trequartista o esterno a destra, un pò come Zaniolo, è piaciuto a Paolo Maldini per diverso tempo. I contatti tra il Milan e il Chelsea ci sono stati, soprattutto la scorsa estate. Ma questo matrimonio ha trovato sempre grossi ostacoli. Un pò le pretese dei blues, un pò le pretese del giocatore. L’affare è risultato impossibile!

Si pensava che per gennaio che le condizioni sarebbero state più agevoli, ma è il Milan assai probabilmente che ha mollato la presa. Forse, dal punto di vista anagrafico, Ziyech non è un giocatore che rientra nei piani tecnici della società. E hanno scaldato le recenti voci dell’interesse della Roma per il marocchino, proprio in sostituzione dell’uscente Zaniolo. Ma il futuro di Hakim sembra non sarà in Italia, né al Milan né alla Roma.

Il club di Premier League è pronto ad avanzare la sua offerta. Chelsea disponibile!

Ziyech, 25 milioni di sterline: il Chelsea ci sta

Sky Sports Inghilterra ha parlato di un Everton ormai vicinissimo all’acquisto di Hakim Ziyech. Il club inglese è pronto ad offrire ben 25 milioni di sterline. E il Chelsea, data la poco rilevanza del calciatore in rosa, è disposto ad aprire alla cessione. Una notizia che mette assai probabilmente fine a tutte le voci di mercato, continue, che hanno accostato il talento marocchino al Milan. Hakim è pronto finalmente a ritagliarsi il ruolo da protagonista che da tanto tempo desiderava.

Ma sarà ancora la Premier League il palcoscenico in cui esibirsi!