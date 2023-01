Nicolò Zaniolo, ultim’ora: offerta ufficiale dalla Premier League

Colpo di scena nella trattativa per la cessione di Nicolò Zaniolo dalla Roma. In arrivo un’offerta ufficiale che potrebbe improvvisamente far saltare il banco.

In questi giorni non si fa altro che parlare di Nicolò Zaniolo. Il giovane attaccante ha chiesto la cessione alla Roma, perché ha ammesso di non trovarsi più a suo agio nella capitale.

Nonostante la stima dei tifosi e del tecnico José Mourinho, il numero 22 giallorosso ha espressamente fatto intendere di voler essere messo sul mercato. Situazione non semplice, visto che mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale.

Il Milan si è subito interessato alla situazione Zaniolo, imbeccato dall’agente Claudio Vigorelli. Il talento ligure piace molto a Paolo Maldini, che avrebbe iniziato a valutare seriamente l’investimento, o per gennaio o al massimo per l’estate prossima.

Inserimento del Bournemouth: offerta ufficiale alla Roma

Si attende una decisione dunque del Milan per l’affondo su Zaniolo. I rossoneri devono capire se riuscire a soddisfare le richieste della Roma, che chiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciarlo partire immediatamente, anche con la formula del prestito + obbligo di riscatto.

Poco fa è fuoriuscita un’indiscrezione che potrebbe far saltare il banco. Come riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe arrivata un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro cash per Zaniolo sul tavolo della Roma. Proposta fatta dal Bournemouth, club di Premier League inglese.

Nel dettaglio si parla di 30 milioni da girare subito ai giallorossi per il cartellino del classe ’99, più diversi bonus e una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. La Roma, che si è già accordata col Bournemouth per la cessione di Matias Vina in prestito, è propensa a dire sì a questa offerta, sicuramente la migliore ricevuta finora per Zaniolo.

Ora sta al calciatore italiano decidere. Tentare un’esperienza estera, pur non in una big inglese, oppure attendere il rilancio eventuale del Milan, che resta la sua prima scelta?

Milan, che fai? Si attende la contro-mossa di Maldini

L’offerta del Bournemouth appare concreta e impegnativa, anche se pare che Zaniolo non sia così interessato ad unirsi al club inglese, tra l’altro attualmente solo terz’ultimo in classifica in Premier.

Ora tocca al Milan decidere se rilanciare o meno per Zaniolo. I rossoneri vantano la preferenza del giocatore, ma sono ancora lontani dal trovare un accordo con la Roma, che ovviamente sarebbe più contenta di cedere il proprio talento all’estero per una cifra vicina ai 30 milioni.

La Roma stessa ha confermato le indiscrezioni di Di Marzio su tale offerta britannica. Una ‘chiamata‘ forse per il Milan, che ora ha davvero pochissimo tempo per provare a pareggiare il tutto e accaparrarsi il numero 22 giallorosso.