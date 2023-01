Sky – Zaniolo al Milan, decide RedBird: la richiesta della Roma

Di Marzio fa il punto sull’operazione che potrebbe portare Zaniolo dalla Roma al Milan.

Nicolò Zaniolo vuole cambiare squadra prima della fine della sessione invernale del calciomercato. Ha preso la sua decisione e adesso si aspetta di lasciare la Roma.

Il Milan è particolarmente interessato al giocatore, considerato un ottimo innesto per il presente e per il futuro. Stefano Pioli con lui avrebbe un esterno destro sicuramente più forte di quelli presenti oggi in organico.

Il 24enne toscano in queste stagioni ha fatto intravedere di avere del talento e il potenziale per fare una carriera di buon livello, però gli è mancata la costanza. Qualche infortunio lo ha frenato, ma è soprattutto a livello mentale che deve fare un salto di qualità. Senza la testa giusta, non può diventare il calciatore che sogna di essere.

Calciomercato Milan, contatto con la Roma: la pretesa per Zaniolo

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato il primo contatto ufficiale tra il Milan e la Roma. I rapporti sono cordialissimi tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Tiago Pinto. Le parti si sono sentite al telefono.

La Roma è stata molto chiara: non modificherà la sua pretesa economica da 35 milioni di euro, bonus compresi. Il prestito è possibile, ma solo con obbligo di riscatto senza condizioni, di fatto una vendita definitiva. Il club giallorosso ha chiesto alla controparte se sia in grado di arrivare a tale cifra, altrimenti il giocatore rischia di pensare di venire a Milano senza che il Milan sia pronto a fare tale investimento. Si potrebbero bloccare altre proposte in arrivo dalla Premier League.

Di Marzio spiega che la dirigenza rossonera ha fatto capire che non dovrebbe arrivare a quella cifra. La distanza è ampia sia a livello di cifra che di formula. Però il Milan ha chiesto 24 ore per parlarne con la proprietà e capire assieme ad essa se poter fare uno sforzo importante per avvicinarsi alle richieste romaniste. Se tra 24 ore il Diavolo si tirerà indietro, allora la Roma valuterà le offerte che arriveranno dall’estero. Il giocatore dovrà poi decidere se optare per l’estero o aspettare il Milan in estate.