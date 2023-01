Marcelo Brozovic, l’incredibile rivelazione: lo segue un preparatore… del Milan

Il preparatore esperto di muscoli segue da poco il club rossonero, ma cura anche il centrocampista dell’Inter

Da qualche mese il Milan ha cambiato qualcosa dal punto di vista della preparazione atletica. I tanti infortuni di tipo muscolare ha portato la società a chiamare una persona ad hoc per occuparsi di questo problema.

Da un po’ di tempo infatti il club rossonero ha un nuovo “head of performance” anche se non c’è ancora stato nessun annuncio ufficiale in merito. Stiamo parlando di Andreja Milutinovic, che in Serbia è considerato un po’ il guru dei muscoli e che ha tanti calciatori balcanici importanti fra i suoi assistiti. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che specifica però che non c’è ancora traccia del suo nome nell’organigramma del Milan.

Il preparatore serbo ora è quindi stipendiato dal Milan e proverrà a porre un freno ai tanti infortuni di questa tipologia, manifestati dai calciatori del Diavolo. La rosea specifica però che lo Stesso Milutinovic è anche il preparatore personale di un calciatore dell’Inter, che proprio ora è alle prese con il recupero da un infortunio. Ci si riferisce a Marcelo Brozovic.

Fra il preparatore, definito il “Messi dei muscoli”, e Brozovic c’è un rapporto importante. I consigli di Milutinovic hanno un peso molto importante nelle scelte del centrocampista croato e hanno influito anche sulla sua prudenza in questo ultimo infortunio.

Brozovic in dubbio per il derby col Milan

Brozovic è alle prese con un problema non da poco al polpaccio e il suo rientro è stato quindi posticipato. Sembra proprio che all’origine di questa ulteriore attesa ci sia il consiglio di Milutinovic.

Il mediano nerazzurro aveva provato a recuperare in fretta subito dopo il Mondiale, ma non ci è riuscito. Per questo motivo ha deciso di prendersi qualche settimana in più per non correre rischi. Non ci sarà quindi nella trasferta degli uomini di Simone Inzaghi sul campo della Cremonese domani. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione per il match di Coppa Italia con l’Atalanta.

L’Inter giocherà martedì sera contro la Dea e non è scontata la presenza di Brozovic, che però farà di tutto per esserci nel derby contro il Milan. La sfida contro i rossoneri è in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 a San Siro e per quella data il croato dovrebbe rientrare. Un piccolo conflitto di interessi per Milutinovic, perfettamente normale nell’ambiente dei preparatori, che puntano sempre a fare il meglio per i propri assistiti.