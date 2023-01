Il giornalista rivela: “Ha il Milan in testa”. Si può chiudere a giugno

La volontà del calciatore darebbe quella di aspettare il Diavolo, anche per la prossima estate: Maldini dovrà decidersi

Questa sessione di mercato invernale non è andata come speravano i tifosi del Milan alla fine. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il club rossonero non farà il colpo in entrata che sembrava nell’aria.

La dirigenza sperava di poter regalare un rinforzo nella zona offensiva a Stefano Pioli per dare una soluzione in più. Un giocatore di livello sulla trequarti avrebbe magari restituito al Diavolo quella pericolosità offensiva che nelle ultime settimane è venuta meno. I nomi in ballo erano diversi ma in questo momento si tratta di operazioni che la società non può fare.

Una certezza arrivata con lo stop arrivato da Gerry Cardinale per un eventuale extra budget per gennaio. La dirigenza quindi non avrà a disposizione quel denaro che sarebbe servito per un colpo di questo tipo. I tifosi rossoneri dovranno quindi rassegnarsi per ora per quanto riguarda il mercato, e dire addio ai profili individuati.

Eppure c’è un’operazione che potrebbe non esser tramontata definitivamente, bensì solo rimandata alla prossima estate. Ci riferiamo a Nicolò Zaniolo, che ha rifiutato il trasferimento al Bournemouth e rimarrà quindi molto probabilmente in giallorosso per ora.

Zaniolo è pronto ad aspettare il Milan

Come tutti sanno, il classe ’99 qualche giorno fa ha chiesto al suo club di non scendere in campo e di essere ceduto. La società capitolina allora ha fatto il prezzo e ha messo il giocatore sul mercato.

Maldini e Massara hanno effettuato un sondaggio per il 23enne, ma si la cifra elevata della richiesta (35 milioni) che la formula non hanno reso possibile l’affare. Il Diavolo non ha potuto garantire l’obbligo di riscatto e non aveva intenzione di andare oltre i 20-22 milioni di euro, per cui ha comunicato alla Roma l’intenzione di non rilanciare. L’unica proposto ufficiale arrivata per Zaniolo è stata quella del Bournemouth, ma il ragazzo non ha voluto incontrare il club inglese.

La sua volontà sarebbe infatti quella di aspettare il Milan. A dare questa indicazione è stato Paolo Assogna. Il giornalista che si occupa delle questioni legate alla Roma è intervenuto a Sky Sport 24 e ha chiarito la situazione sul trequartista. “Zaniolo ha il Milan in testa – ha affermato – non è interessato ad altre destinazioni. Io credo che lui speri che a giugno, magari ad una cifra inferiore, i rossoneri si convincano a fare un investimento per portarlo a Milanello”.