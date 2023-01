Milan, avanti con Giroud: le cifre del rinnovo

L’attaccante francese e il club rossonero hanno ormai trovato l’accordo ed è questione di giorni per l’incontro decisivo

In questi giorni il Milan sta trovando diversi problemi sotto vari punti di vista. Risultati che non arrivano, infortuni e trattative che non sono portate a termine, come l’arrivo di Zaniolo o la cessione di Bakayoko. Ma per fortuna qualche buona notizia c’è.

Ci siamo infatti per quanto riguarda il rinnovo del contratto di uno dei giocatori chiave dei rossoneri, ovvero Olivier Giroud. Sul buon esito della trattativa non si avevano più dubbi da qualche giorno, quando lo stesso giocatore aveva annunciato il prolungamento ai microfoni di Canal Plus.

Nei giorni post Mondiale si era parlato di qualche problema relativo alle alter richieste dell’attaccante, ma è bastato poco per trovare l’accordo e decidere di proseguire insieme. L’ex Chelsea, che era a scadenza il prossimo giugno, continuerà quindi a guidare l’attacco del Milan, in attesa di capire come si muoverà poi la società in estate nel reparto avanzato.

Nessun aumento per il francese

Il futuro di Giroud non è più in dubbio e a mercato chiuso è atteso l’incontro per mettere apposto gli ultimi dettagli del prolungamento. L’ex Chelsea firmerà dunque per un altro anno con il Diavolo.

Lo assicura l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega che nelle prossime settimane l’agente del classe ’86, Michael Manuello, si troverà con il club rossonero per mettere a punto il contratto. La rosea spiega che questo colloquio andrà in scena nelle prossime settimane e molto probabilmente in quella che porterà al derby contro l’Inter del 5 febbraio.

L’accordo sarà alle stesse cifre che il centravanti guadagna in questo momento, pertanto 3,5 milioni di euro. Una cifra sempre importante considerata l’età del giocatore, che comunque viene premiato per quanto fatto in questo anno e mezzo con la maglia rossonera.“Se posso finire la mia carriera ai massimi livelli in rossonero lo farò” aveva sancito Giroud alla tv francese. Una frase che spiega tutto e che allontana in maniera praticamente definitiva le sirene provenienti dall’MLS.

Giroud punto chiave di riferimento anche per il futuro

Non è certo che sarà titolare contro il Sassuolo, ma solo perché deve ritrovare la condizione migliore in vista del derby contro l’Inter. Giroud rimane al momento l’unica certezza nell’attacco di Stefano Pioli, che di certo non può fare sicuro affidamento su Origi, e tanto meno su Ibrahimovic.

In questo momento il francese è l’unico a garantire presenze e rendimento adeguati, quindi si ripartirà da lui anche per la prossima stagione. Da capire se Maldini e Massara hanno in mente di affiancargli un bomber giovane e di livello la prossima estate, o se di deciderà di dare un’altra chance a Origi. O se ancora si punterà forte su uno tra Lazetic e Colombo.