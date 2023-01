Calciomercato Milan, solo conferme: “Colpo da 5 milioni”

La notizia arriva direttamente dal Cile e riporta dell’offerta da parte del club rossonero per assicurarsi subito il classe 2004

Il Milan sta lavorando al massimo in questi ultimi giorni di mercato per riuscire a regalare almeno un rinforzo all’allenatore. I rossoneri hanno deciso di non rilanciare per Zaniolo e quindi hanno cominciato a vagliare diversi piani B.

I nomi che circolano da tempo sono quelli di Hakim Ziyech e di Allan Saint-Maximin. I calciatori di Chelsea e Newcastle sono due profili importanti e che piacciono, ma i costi delle operazioni non sono bassi e in questo momento la dirigenza non sembra pronta a un investimento di tale portata.

Nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza un nuovo nome. Un giocatore giovane e di prospettiva che potrebbe fare al caso del Milan per ruolo e caratteristiche. Stiamo parlando di Dario Osorio, talento del Club Universidad de Chile. La notizia importante è che il Milan avrebbe già fatto un’offerta per acquisire le prestazioni del giocatore.

Dal Cile assicurano sull’offerta del Milan

Secondo le informazioni in possesso di En Cancha, quotidiano cileno, il club rossonero avrebbe già inviato la sua proposta da 5 milioni di euro all’Univesidad De Chile per il diciassettenne. Il sito spiega che la società cilena ora sta analizzando l’offerte e riflettendo.

Gli scout del Diavolo stanno seguendo da diverse settimane il ragazzo e le qualità del giocatore hanno attirato il loro interesse, così come quello ora di Maldini e Massara. Si tratta ora però di una corsa contro il tempo per arrivare al classe 2004 di Hijuelas.

Il 31 gennaio infatti finisce il calciomercato in Italia e il Milan dovrebbe riuscire a trovare l’accordo con l’Universidad de Chile e con il calciatore. Dopodiché dovrebbe affrettarsi a depositare il contratto in Lega. Una cosa che si può sicuramente fare, ma che non è certo semplicissima.

Dario Osorio, un profilo adatto ai rossoneri

Dario Osorio è un profilo che è apparso a sorpresa in casa Milan. Fino a ieri infatti i principali indiziati per il colpo offensivo in entrata erano Zaniolo e Ziyech. Osorio ha soli 19 anni ma si è già messo in mostra alla grande nella Primera Division cilena, nella quale ha realizzato 7 gol in 27 presenze quest’anno. E ciò è avvenuto nonostante la sua squadra stia faticando e non poco in campionato. Parliamo di un esterno offensivo di piede mancino, molto veloce e con caratteristiche offensive.

Proprio il tipo di giocatore che sta cercando il Milan per schierare come ala destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ha già debuttato con la propria nazionale e in patria qualcuno lo ha paragonato ad Alexis Sanchez. Il suo valore, secondo Transfermarkt, si aggira sui 3 milioni, ma servirà qualcosa in più per portarselo a casa. Il suo contratto scade nel dicembre 2025.