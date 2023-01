Sassuolo, Dionisi avverte il Milan: “Domani potrà esserci”

L’allenatore del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Milan. Focus sulle condizioni di un giocatore, che domani potrà tornare…

La domenica del calcio italiano verrà aperta da Milan-Sassuolo domani, un match che da anni riserva sempre emozioni e colpi di scena. Il Diavolo conserva ricordi bellissimi dell’ultima sfida ai neroverdi nello scorso anno, quella che a Reggio Emilia ha regalato il meraviglioso Scudetto. In questa stagione, invece, l’andata è stata deludente per i rossoneri che hanno chiuso solo con un pareggio.

Domani, però, le condizioni e l’atmosfera saranno completamente diverse. Il Milan è reduce da uno dei periodi più bui delle ultime stagioni. Due punti in campionato in tre gare, uscita dalla Coppa Italia, e sconfitta in Supercoppa Italiana. Cosa può esserci di peggio? Probabilmente nulla! Oggi in conferenza stampa, Stefano Pioli ha ribadito che la sua squadra saprà risollevarsi da questo momento così deprimente. Servirà lavorare e lavorare, così da riacquisire motivazioni e sicurezza in sé stessi.

Domani sarà l’ennesimo banco di prova per il Milan, quello che dovrà servire al riscatto e alla rinascita. Ovviamente, tutto l’ambiente spera di non assistere ad un altro disastro come quello dell’Olimpico nell’ultima giornata. Per fortuna, come annunciato da Pioli in conferenza, ci saranno dei rientri importanti.

Milan, tre certezze contro il Sassuolo

Assodato che Fikayo Tomori sarà assente domani a causa dell’infortunio rimediato contro la Lazio, con Kjaer pronto a sostituirlo, ci sono però delle buone notizie. Difatti, saranno a disposizione di Stefano Pioli sia Theo Hernandez che Davide Calabria. Il terzino francese ha lavorato ieri interamente in gruppo. Smaltito dunque l’affaticamento muscolare. A detta di Pioli, oggi verrà rivalutato sul campo, ma ci sono pochi dubbi che possa essere lui il titolare nella sfida agli emiliani domani.

A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti. Dai ragazzi !

Grazie per il vostro sostegno❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/w9NHIvbcHi — Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 22, 2023

Nella gara contro la Lazio era stato sostituto da Sergino Dest, con una prova che non ha di certo convinto. Theo aveva forse bisogno di un pò di riposo per rifiatare. Per questo ci aspetta un gran ritorno in campo! Per Calabria, invece, la forte contusione al polpaccio non ha rappresentato una seria minaccia. Anche lui ieri ha svolto l’allenamento col resto dei compagni, ed è pronosticato al posto da titolare sulla fascia destra.

Per domani Pioli avrà un’arma in più, che porta il nome di Rade Krunic. Con Bennacer squalificato, il bosniaco potrà avere un ruolo importante, o dall’inizio al fianco di Tonali, o a gara in corso. Pioli ha confermato che Rade non ha ancora tanti minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ma potrà apportare affidabilità e sicurezza che tanto sono mancate in mezzo al campo in questo gennaio.

Per quanto riguarda il Sassuolo, domani potrebbe esserci un ritorno importantissimo. Dionisi ha avvertito tutti in conferenza stampa!

Dionisi: “Sono contento che rientra”

L’allenatore del Sassuolo ha fatto una panoramica della sua rosa nella conferenza stampa di oggi in vista della sfida col Milan. In particolare, Dionisi si è concentrato sulle condizioni del suo portiere Andrea Consigli. L’estremo difensore è ai box da ben 20 giorni. Il 10 gennaio l’infortunio al ginocchio. Una perdita fondamentale per il Sassuolo, che senza il suo portierone di fiducia non sente la stessa sicurezza.

Ebbene, Consigli è tornato in questa settimana ad allenarsi, e potrà esserci domani contro il Milan da titolare. Le parole di Dionisi in merito: “Andrea in settimana si è allenato, sono contento che rientri. Se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Pegolo”. Insomma, la presenza del portiere potrà dare maggiori garanzie al Sassuolo, in un match insidioso come quello contro il Milan.

Dionisi ha infine parlato dei restanti giocatori in dubbio, facendo una panoramica chiara in vista del match contro i rossoneri: “Rogerio ha avuto un problema alla spalla ma sarà disponibile, così come Berardi. Muldur? Mancano un paio di settimane per sapere se sarà disponibile. Domani non ci sarà”.