Milan, Pioli: “Oggi quasi come a Bergamo. Cambierò qualcosa, sarei sciocco a continuare così”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo. Le sue dichiarazioni sulla umiliante sconfitta di oggi a San Siro

L’ennesima sconfitta umiliante per il Milan che cade a San Siro sotto i colpi del Sassuolo. I neroverdi passeggiano e portano a casa tre punti con il risultato di 5 a 2.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match per parlare di quanto accaduto stamattina a San Siro. L’allenatore risponde subito ad una domanda secca sul perché non è arrivato un altro portiere dopo i continui errori di Tatarusanu: “Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo fiducia nel portiere che abbiamo a disposizione e perché Maignan sta recuperando“.

Il Milan non sa più vincere: “Le cose che funzionavano bene fino a tre settimane fa, adesso non funzionano più. Adesso ci sarà un intervento, sicuramente“. Il problema è soprattutto mentale: “Nel primo tempo siamo partiti abbastanza bene, ci eravamo illusi di andare in vantaggio con il gol annullato di Giroud. Facciamo fatica a reagire a livello mentale a reagire alle difficoltà. Siamo stati troppo fragili in fase difensiva e quindi anche la prestazione dei nostri in fase offensiva sono state nulle“.

Pioli cambia il Milan

Pioli è pronto a cambiare il Milan: “Non credo che abbiamo perso dal punto di vista tattico. Ma ripeto che le cose che stavano funzionando prima e adesso no: sarebbe sciocco da parte mia continuare su cose che non ci stanno portando risultati. Bisogna cambiare qualcosa e lo farò“.

Ci sono problemi di comunicazione con la squadra? Pioli è sicuro: “Gli ultimi giorni di allenamento sono stati i migliori dopo Dubai. La squadra fatica a reagire mentalmente sì, che ci sono problemi tattici è evidente. Sono il primo a dover intervenire. I giocatori non sono svogliati, né disattenti. Stanno vivendo un momento difficile, è una sconfitta molto pesante, non so se paragonarla a quella di Bergamo ma ci avviciniamo. Lì abbiamo fatto una cosa: ci siamo compattati e abbiamo fatto meglio. Non vinceremo il campionato, puntiamo alla Champions e sarebbe un bel traguardo. E c’è anche un ottavo da superare e sarebbe un bel risultato“.

Cosa promette ai tifosi in vista del derby di domenica prossima: “Prometto che faremo tutta la settimana con la miglior preparazione possibile per vincere il derby“.