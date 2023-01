Milan, Pioli: “Zona Champions il nostro Scudetto. Cambierò qualcosa”

Pioli al termine di Milan-Sassuolo si è concesso ai microfoni dei giornalisti per commentare prestazione e risultato del match di San Siro.

Il Milan affonda. Contro il Sassuolo altra umiliante sconfitta per 2-5 a San Siro. La reazione tanto attesa non c’è stata e la squadra è crollata nuovamente.

Stefano Pioli al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “C’è delusione, ma con questa non andiamo lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, alcune situazioni vanno migliorate, bisogna reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo Scudetto e dobbiamo lottare per la zona Champions, sarà questo il nostro Scudetto”.

La squadra si è spenta: “Dalla non vittoria con la Roma non abbiamo rimesso in campo le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamento sono stati i migliori di questo periodo, però ora come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Questi momenti si superano con compattezza e lavoro. Abbiamo ancora le possibilità per fare un buon campionato ed essere in Champions”.

Milan in ritiro? Pioli replica: “Prenderemo assieme al club le decisioni migliori per superare questo momento. Abbiamo il derby, lavoreremo al meglio perché vogliamo reagire e uscire da questo momento”.

Mettere una squadra più coperta, cambiando modulo: “Sto pensando sicuramente a tante cose. Tutto quello che funzionava in questi anni non sta funzionando nell’ultimo mese, per cambiare risultati qualcosa devi modificare. Prenderò le decisioni che riterrò opportune per rendere la squadra più compatta, equilibrata e con maggiori energie”.

Pioli sugli atteggiamenti: “Non ho trovato giocatori con la pancia piena. Fino a 20 giorni fa c’erano gli atteggiamenti giusti e ci sono ancora. Ora non riusciamo a reagire alle difficoltà delle partite. Ho sempre parlato in modo diretto alla squadra e continuerò a farlo. Farò qualcosa diverso a livello tattico o di gestione”.

Problema Tatarusanu? Il mister replica: “Quando una squadra subisce così tante occasioni il portiere va in difficoltà. In questo momento non mi devo soffermare su un singolo, la squadra deve tenere il campo meglio. Lavoreremo bene in settimana per migliorare. La prossima partita è molto importante e dobbiamo essere preparati”.