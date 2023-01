Milan-Sassuolo, probabili formazioni: chance per De Ketelaere

Serie A, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni di Pioli e Dionisi per la partita di campionato in programma oggi a San Siro.

Il Milan non vince da cinque partite e oggi ha grande voglia di tornare al successo. Contro il Sassuolo è fondamentale riconquistare i tre punti e rispondere alla vittoria dell’Inter, che battendo la Cremonese si è portata al secondo posto a +2 punti.

Stefano Pioli spera che i suoi giocatori tirino fuori l’orgoglio e lo spirito delle giornate migliori, condizioni base fondamentali anche per esprimere un buon gioco e di conseguenza fare risultato. Da un po’ di tempo la squadra sembra non esserci sul piano mentale e le pessime prestazioni non sono un caso.

Dopo il pesante KO contro la Lazio, arrivato dopo quello in Supercoppa Italiana contro l’Inter, i campioni d’Italia sono chiamati a reagire. Oggi a San Siro non si può sbagliare. Se lo Scudetto sembra ormai un affare unicamente del Napoli, invece per gli altri tre posti che danno l’accesso in Champions League c’è grande battaglia.

Milan-Sassuolo: le scelte di Pioli e Dionisi

Nonostante qualche tifoso invochi un cambiamento di modulo, Pioli vuole continuare con il 4-2-3-1, anche oggi che manca Ismael Bennacer per squalifica. Il suo posto dovrebbe essere preso da Rade Krunic, recuperato da poco e che potrebbe alternarsi con Tommaso Pobega nel corso della partita. Ovviamente, l’altra maglia da titolare sarà di Sandro Tonali.

In difesa il Milan ha recuperato Davide Calabria e Theo Hernandez, che partono regolarmente dall’inizio. Reparto completato da Simon Kjaer e Pierre Kalulu, mentre Fikayo Tomori è assente per infortunio. Nel tridente offensivo si rivedono titolari Alexis Saelemaekers a destra e Charles De Ketelaere come trequartista. A sinistra confermatissimo Rafael Leao. Il centravanti dovrebbe essere ancora Olivier Giroud, apparso poco in palla in questo 2023.

Alessio Dionisi schiera il Sassuolo con il 4-3-3. Davanti ad Andrea Consigli il quartetto Toljan-Erlic-Ferrari-Rogerio. A centrocampo sicuro della maglia da titolare solo Davide Frattesi, un altro posto dovrebbe andare a Pedro Obiang (in vantaggio su Maxime Lopez) e per il terzo c’è il ballottaggio Traoré-Thorstvedt. In attacco Berardi, Defrel e Laurentié.

Le probabili formazioni a San Siro

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic (Pobega), Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré (Thorstvedt); Berardi, Defrel, Laurentié.