Calciomercato Milan, affare col Bologna: scambio a sorpresa

Trapela un’ipotesi riguardante un eventuale scambio tra Milan e Bologna: il club rossonero può sacrificare un giovane che sta trovando poco spazio.

I nuovi acquisto del Milan non stanno incidendo in questa stagione e ci sono diversi calciatori che stanno avendo un minutaggio limitato. Stefano Pioli, evidentemente, non li ritiene sufficientemente pronti per avere lo spazio che loro desiderano.

Uno dei più scontenti è sicuramente Yacine Adli, che in questa stagione ha totalizzato 4 presenze in Serie A per complessivi 114 minuti. Nelle amichevoli pre-campionato era stato probabilmente il migliore dei rossoneri, però poi il mister non gli ha dato fiducia.

L’arrivo di Charles De Ketelaere nel suo ruolo lo ha un po’ ostacolato, ma fa davvero impressione vedere che l’ex Bordeaux non stia riuscendo a persuadere l’allenatore a dargli maggiore minutaggio. Sorprende anche che finora non stia stato ceduto in prestito per permettergli di giocare con più continuità e crescere, ripresentandosi poi a Milanello più pronto e maturo.

Calciomercato Milan, Adli ceduto in estate?

Se Adli dovesse rimanere al Milan dopo questa sessione invernale del calciomercato, sarà poi interessante vedere se nei prossimi mesi riuscirà a conquistare la fiducia di Pioli. In caso contrario, la cessione in estate diventerebbe scontata.

Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno decidere cosa fare con il centrocampista offensivo francese, che era stato comprato già nell’estate 2021 e poi lasciato in prestito a Bordeaux. In queste settimane delle richieste per lui sono arrivate, però la dirigenza rossonera non ha accettato nessuna delle offerte presentate.

Vista la scarsa considerazione di Pioli nei suoi confronti, stupisce la scelta di tenerlo. A fine stagione verrà fatto il punto della situazione e, se nel frattempo nulla sarà cambiato, allora il giocatore stesso spingerà per lasciare Milano e andare in una squadra che possa credere maggiormente in lui.

Adli, futuro ancora in Serie A?

Adli è stato accostato a qualche società italiana, a partire dalla Sampdoria. Erano emersi anche rumors su un’offerta di prestito secco, però non ci sono stati sviluppi. Il francese piace pure al Bologna.

I colleghi di calciomercato.it spiegano che lui potrebbe essere una pedina per arrivare eventualmente a Riccardo Orsolini, un esterno destro offensivo che sta facendo molto bene in rossoblu. Dopo qualche stagione con alti e bassi, il 26enne sta riuscendo ad avere un rendimento più costante. In questa stagione 4 gol e 2 assist in 19 presenze.

Orsolini è stato associato al Milan già in passato, lo voleva Adriano Galliani quando ancora militava nell’Ascoli in Serie B. Poi non se ne fece nulla. Fu la Juventus a comprarlo nel 2017 per circa 6 milioni di euro, prestandolo in seguito all’Atalanta e allo stesso Bologna, che lo ha riscattato per 15 milioni nel 2019.