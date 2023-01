Calciomercato Milan, cessione imminente: accordo a un passo

Il Milan nelle prossime ore potrebbe perfezionare la cessione di uno dei suoi giovani: la trattativa è in corso e potrebbe chiudersi.

Domani si chiude la finestra invernale del calciomercato e il Milan in entrata potrebbe non fare nulla. Invece, in uscita spera di riuscire a concludere alcune cessioni.

Anche se le speranze sono ormai ridotte al lumicino, Paolo Maldini e Frederic Massara auspicano che si possano riaprire dei discorsi per il trasferimento di Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese è in prestito fino a giugno 2023 ed è completamente fuori dai piani del club. Il Chelsea, proprietario del cartellino, è disposto a cederlo mai lui ha già rifiutato il ricco contratto offerto dall’Adana Demispor e altre richieste.

Se la cessione di Bakayoko appare complicata, invece è molto probabile che si concretizzi quella di Emil Roback. Interrotto il prestito al Nordsjaelland, dove non aveva trovato spazio, adesso lo svedese è pronto per una nuova avventura.

Calciomercato Milan, cessione Roback: cessione vicina

L’attaccante 19enne potrebbe fare ritorno in Svezia. Secondo quanto rivelato da Expressen, il Norrkoping e il Milan sono in trattativa per definire l’affare. La formula del trasferimento è quella del prestito, però non è ancora chiaro se verrà inserito un diritto di riscatto. La fonte riferisce che c’è fiducia sul raggiungimento dell’accordo in tempi brevi.

Roback è nato proprio a Norrkoping, ma si è formato calcisticamente nell’Hammarby. Nel 2020 si è trasferito al Milan per circa 1,5 milioni di euro e ha giocato 485 partite con la Primavera rossonera, firmando 9 gol. Ha anche debuttato in Prima Squadra contro il Genoa in Coppa Italia nel gennaio 2022.

Zlatan Ibrahimovic ha speso parole positive per lui, che in questa stagione era molto motivato per la sua avventura nel Nordjaelland e che invece non ha trovato minutaggio in Danimarca. Solo una presenza. Non ha sorpreso l’interruzione del prestito e la ricerca di una nuova squadra in cui poter avere maggiore spazio. Vedremo se il passaggio al Norrkoping si concretizzerà, trapela ottimismo intanto.