Calciomercato Milan, offerta ufficiale: pronti 5 milioni per l’attaccante

Paolo Maldini ha lanciato l’offensiva concreta. Forse l’unico colpo in attacco della sessione invernale potrebbe arrivare last-minute con questo intrigante colpo.

Difficile che il Milan possa fare grossi colpi o movimenti rilevanti di mercato a poche ore dalla fine della sessione invernale. Sia per la mancanza di tempo, che per i pochi fondi a cui possono attingere i dirigenti.

Basti pensare a come Paolo Maldini sia stato ‘bruciato’ dalla proprietà RedBird sul possibile affare per Nicolò Zaniolo, con il dirigente rossonero che si aspettava un extra-budget per completare un’operazione già ben avviata.

I pochi soldi a disposizione del club potrebbero però essere utilizzati last-minute per un colpo in attacco. Pare che i rossoneri possano tentare un ultimo rilancio nelle prossime ore per un obiettivo di prospettiva.

Offerta Milan per Osorio: ore di riflessione in Cile

Secondo quanto riporta il quotidiano sudamericano Radio Cooperativa, il Milan avrebbe lanciato un’offerta ufficiale per un giovane talento, finito nel mirino di Maldini e Massara nelle ultime settimane.

Sul piatto 5 milioni di euro per Dario Osorio, esterno offensivo cileno classe 2004, considerato uno dei gioielli più brillanti del paese andino.

Osorio, calciatore di assoluto spessore e seguito anche dall’Aston Villa in Premier League, è un obiettivo dichiarato. Sa giocare su entrambi i lati del campo e ha anche un ottimo senso del gol, come dimostrano le 7 reti in 27 incontri durante l’ultima stagione in Cile.

L’Universidad de Chile, la squadra per cui milita Osorio fin da giovanissimo, sta ragionando sull’offerta del Milan. Il direttore sportivo del club insieme all’agente di Osorio valuteranno la proposta di Maldini entro le prossime ore, così da dare una risposta in tempo per la chiusura del mercato.

Osorio, il nuovo Alexis Sanchez per il Milan

Dario Osorio è nato a Hijuelas, cittadina cilena, il 24 gennaio 2004. Il percorso sportivo di questo talento comincia sin da subito nel club Universidad de Chile. E in pochissimo tempo si fa la nomea di nuovo Alexis Sanchez, ma viene ribattezzato la Joya per classe e fantasia. Un soprannome che richiama l’altro sudamericano Paulo Dybala.

Viene ormai visto come il nuovo craque del calcio cileno, un talento che mancava da tempo alla Nazione. A stupire sono le sue capacità di dribbling, micidiali, e la sua freddezza davanti alla porta. Non ha paura dell’avversario, non ha paura di sbagliare, eppure ha compiuto 19 anni lo scorso 24 gennaio.