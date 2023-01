“E’ l’ultima spiaggia”: Milan, l’annuncio che spiazza i tifosi

Il momento del Milan fa discutere. I rossoneri sono in crisi di gioco e risultati. Arriva il duro annuncio: “E’ l’ultima spiaggia”

E’ un momento davvero complicato per il Milan. I rossoneri sembrano essere entrati in un tunnel dal quale è difficile uscire. Pioli è chiamato a risolvere la crisi di identità e risultati: il tecnico si trova di fronte all’ultima spiaggia.

“E’ un momento difficile ma dobbiamo reagire. Abbiamo molte difficolta”. Stefano Pioli ha fotografato perfettamente il momento dei rossoneri al termine del pesantissimo 5 a 2 rimediato contro il Sassuolo. E’ un Milan che ha poco a che fare con quello che, lo scorso anno, è stato in grado con una vera impresa di vincere lo scudetto. Dal rientro della sosta per il mondiale, quello dei campioni d’Italia è un bilancio a dir poco disastroso.

In cinque partite di campionato nel mese di Gennaio il Milan ha conquistato una sola vittoria, due sconfitte, e due pareggi, per un totale di cinque punti e in cinque gare. Troppo poco per chi ambisce a traguardi importanti. Se poi si aggiunge che nel mezzo i rossoneri hanno visto anche sfumare un trofeo (la Supercoppa finita nelle mani dell‘Inter) e hanno subito una clamorosa eliminazione dalla coppa Italia ad opera del Torino, il bilancio non può che essere ancora più negativo.

Al Milan serve una reazione pronta e immediata per riuscire dal momento nero e riprendere il proprio cammino. Se lo scudetto, con il Napoli ormai distante 15 punti, sembra al momento un miraggio irraggiungibile, i rossoneri hanno comunque una qualificazione Champions da raggiungere quanto prima e una Champions League che ha ancora emozioni da regalare.

E’ importante, insomma, rimettersi in carreggiata. E i rossoneri potrebbero avere la soluzione proprio davanti a loro.

Il derby contro l’Inter per rinascere? E’ l’ultima spiaggia

Il prossimo 5 Febbraio i rossoneri dovranno affrontare l’Inter. A poche settimane di distanza dalla Supercoppa, il Milan potrà provare a prendersi la “rivincita” sui cugini e soprattutto a rimettere in piedi la propria stagione sgretolatasi nelle ultime settimane. Almeno secondo il noto giornalista Xavier Jacobelli, intervistato recentemente a Radio 24. “Per il Milan il derby può essere l’ultima spiaggia” ha avvertito.

L’incontro con l’Inter non è mai una gara banale, una sfida come tutte le altre. Vincere o perdere un derby fa differenza non solo dal punto di vista della classifica, ma anche da quello del morale, delle consapevolezze e dell’autostima. Sconfiggere i nerazzurri potrebbe essere per i rossoneri il modo più rapido per “riaccendere” l’interruttore spentosi dopo la sosta e recuperare quel fuoco e quell’entusiasmo che è mancato nelle ultime gare.

Per farlo, però, secondo Jacobelli, ci sarebbe bisogno di un aiuto dal mercato. “Al Milan servono rinforzi davanti” ha detto. Dietro la crisi di risultati dei rossoneri non vi sarebbe invece Pioli: “Non è lui il problema” ha detto certo. “E’ un po’ come quel 5-0 a Bergamo nel 2019”. Fu proprio quella cocente sconfitta il preludio dello scudetto, e chissà che per i rossoneri proprio il derby non possa rappresentare un nuovo inizio