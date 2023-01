Al-Khelaifi in Italia: all-in a Milano

Il Psg con il il suo presidente è sbarcato in Italia. L’obiettivo è chiudere il calciomercato con il botto. Ecco cosa sta succedendo

Può davvero essere il Psg la squadra protagonista delle ultime ore di calciomercato. Il club francese – come annunciato dal suo tecnico a margine del match pareggiato contro il Reims – è intenzionato a mettere le mani su due calciatori.

I campioni della Ligue 1 vogliono dare l’assalto alla Champions League e respingere il Lens, che si sta avvicinando pericolosamente alla vetta della classifica.

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell’ormai imminente approdo sotto la Torre Eiffel di Hakim Ziyech. Il marocchino, accostato per diverse sessioni di calciomercato al Milan, sarà un nuovo rinforzo per Galtier. Dalla Francia scrivono che il calciatori è già a Parigi, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco. Un affare che dovrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto.

Un affare, che non rende felice per nulla il tifoso rossonero, che ha sempre sperato di poter vedere con la maglia del Milan il talento marocchino, messosi in luce con la sua Nazionale, nel corso dell’ultimo Mondiale.

Assalto ai cugini

Ma il Psg non vuole fermarsi e l’arrivo in Italia di Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, raccontato da ‘L’Equipe’. è significativo.

I campioni di Francia hanno l’intenzione di chiudere per Milan Skriniar e il numero uno vuole seguire la vicenda da vicino. Bisogna spingersi fino ai 20 milioni di euro per ottenere il via libera da parte dell’Inter. Il Psg ha da tempo l’accordo con il giocatore a circa 9 milioni di euro netti a stagione. Se l’affondo transalpino non dovesse andare in porto, l’arrivo a Parigi di Skriniar sarebbe solamente rimandato.

Il tempo stringe ed è evidente che i nerazzurri per privarsi dell’ex Sampdoria dovranno avere tra le mani il sostituto. L’idea principale di Marotta, dopo aver sondato diverse piste estere, è quella di punta su Demiral, con l’Atalanta, che stasera sarà a San Siro, pronta a concedere il prestito con diritto di riscatto. Si annunciano dunque ore calde sull’asse Milano-Parigi.