Il Bournemouth dimentica Zaniolo: colpo in Serie A da 30 milioni

Novità di mercato clamorosa! Il club inglese è ad un passo dall’acquisto del giocatore di Serie A. Assist al Milan e a Maldini?

Il mercato di gennaio del Milan rischia di chiudersi senza alcun colpo in entrata, o quasi. E’ arrivato Devis Vazquez nei primi giorni di gennaio. Un portiere che dovrebbe rappresentare la terza scelta di Pioli a partire dalla prossima stagione. Pagato meno di 500 mila euro, non è certamente il colpaccio di mercato che tutti si aspettavano. Il Milan ci ha comunque provato a far felici i suoi tifosi, e forse ci sta provando tutt’ora, ad un solo giorno dalla chiusura del mercato.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono andati forti su Nicolò Zaniolo, il talento azzurro che ha comunicato alla Roma di volere la cessione e quindi il trasferimento. Soprattutto le inglesi si sono fatte sotto, con il Tottenham primo della fila. Il Milan si è però inserito nella corsa, rubando tutta l’attenzione del giocatore. Zaniolo è impazzito per i colori rossoneri, volendo solo il Diavolo nel suo futuro, lo stesso club in cui hanno militato i suoi miti Kakà e Ibrahimovic.

Il Milan ha trovato in pochissimo tempo l’accordo totale con Nicolò, ma la Roma ne ha impedito il matrimonio tanto voluto. Le condizioni proposte da Maldini e Massara non hanno infatti convinto Tiago Pinto e i Friedkin, almeno per il momento. C’è stato un altro club, invece, a soddisfare in toto le richieste dei capitolini. Ma…

Zaniolo, il no al Bournemouth!

Il Bournemouth è stato l’unico club a presentare un’offerta degna secondo la Roma. 30 milioni di euro più bonus per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo. Ma parliamo di un club terzultimo nella classifica di Premier League, e che con tutta certezza non giocherà alcuna Coppa Europa. Quale futuro avrebbe potuto garantire al talento azzurro? Nessuna, per questo Zaniolo ha rifiutato nettamente la corte del Bournemouth, nonostante anche i 5 milioni di euro d’ingaggio offertigli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zaniolo (@nicolozaniolo)



Una decisione che ha fatto infuriare la Roma. Secondo le ultime novità, Zaniolo è stato completamente escluso dal progetto tecnico di Mourinho. E’ un fantasma attualmente nella Capitale! In attesa di una possibile risoluzione del suo futuro, apprendiamo che il Bournemouth ha completamente abbandonato la pista a Nicolò. Il rifiuto è stato compreso. L’inglese è adesso vicina all’acquisto di un altro giocatore di Serie A.

Bournemouth, il neroverde nelle mani

Come informato da Gianluca Di Marzio, il Bournemouth è praticamente ad un passo dall’acquisto di Hamed Junior Traorè. Il trequartista/esterno d’attacco del Sassuolo ha accettato di buon grado l’offerta dell’inglese, come il club neroverde stesso. E certo, aggiungeremmo, dato che il Bournemouth è pronto a pagare ben 30 milioni di euro (inclusi bonus) per acquistare a titolo definitivo il profilo offensivo di nazionalità ivoriana.

Tutto bene quel che finisce bene. Il club inglese ha trovato il giocatore per l’attacco di cui aveva bisogno. Ma che ne sarà adesso di Nicolò Zaniolo? Le ultime ore di mercato si prospettano caldissime.