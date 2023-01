Nesta su Leao: “Fortissimo con la palla, ma non riconosce lo spazio” (VIDEO)

L’ex Milan ha dato il dolce e l’amaro a Rafael Leao nella sua opinione. C’è ancora qualcosa che non convince del portoghese..

Rafael Leao rappresenta l’incognita più grande di questo Milan! Con il rinnovo ancora in bilico, sta inoltre faticando sul campo. Eppure è lui il fuoriclasse che dovrebbe trascinare la squadra in un momento così complicato. Ma fa fatica Rafa, e sembra aver spento tutto il suo talento. Certo, nessun rossonero attualmente è stato degno di elogi o meriti, ma da un giocatore che pretende 8 milioni di euro a stagione ci si aspetta sicuramente qualcosa in più.

Intanto, arrivano voci contrastanti su quella che sarà la sua decisione: rinnovare e rimanere al Milan, o lasciare il club e assicurarsi un ingaggio monstre altrove. C’è chi dice che l’ottimismo è ancora vivo, e chi invece afferma che sia calato il gelo in casa rossonera tra Leao e la dirigenza. Dove sta la verità? Ciò che sappiamo è che l’incontro che Maldini e Massara dovevano tenere con Ted Dimvula, agente legale del giocatore, è saltato. Dopo la Supercoppa le parti avrebbero dovuto discutere, ma nulla di nulla.

Come andrà a finire questa vicenda è davvero un mistero per il momento. Una cosa è certa, senza accordo di qui a giugno sarà cessione sicura. Il Milan metterà sul mercato Leao in estate, cercando di ottenere la più alta somma possibile. Anche perchè, come accennato, non è che stia facendo faville sul campo. E ci sono ancora degli aspetti di lui che non convincono a pieno. L’opinione dell’ex Milan rende l’idea di tale tesi.

Leao, l’ex Milan senza peli sulla lingua

Alessandro Nesta è uno di quei giocatori che rimarranno per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri. Baluardo assoluto della difesa di Ancelotti prima e di Allegri poi, uno dei centrali più forti di sempre. Nesta, da buon cuore milanista, viene spesso interrogato sui fatti che riguardano il Diavolo e i suoi giocatori. Presente alla trasmissione Twitch di Christian Vieri (Bobo TV), l’ex Milan è stato chiamato a dare una personale opinione su Rafael Leao.

Nesta ha dato il dolce e l’amaro al portoghese. Elogi, ma anche e soprattutto sottolineature su ciò che non rende ancora Leao un top player di tutto rispetto. Queste le parole di Alessandro:

“Leao è un giocatore straordinario. Come potenzialità, potrebbe giocare ovunque ma gli manca ancora qualcosa. Spesso non riconosce lo spazio! E’ sicuramente molto forte palla al piede ma non puoi sempre prendere palla e andare verso la porta, prima o poi ti fermano. Devi anche attaccare lo spazio senza pallone tra i piedi, fare movimenti diversi, altrimenti gli avversari ti capiscono e ti fermano subito. Ormai lo conoscono”.

Ed è proprio quello che abbiamo visto nelle ultime gare di Leao. Quasi ogni avversario è riuscito a leggere le sue giocate e a bloccarlo in anticipo. Talento è anche quello mentale, lo stesso che ti porta a rivoluzionarti e a fornire nuove letture di te stesso. C’è bisogno di qualcosa in più da parte del portoghese, Nesta ha ragione!