Salta tutto, al Milan fino a giugno

Salta definitiva la trattativa per la cessione del giocatore. Ancora un no di una telenovela davvero infinita. Ecco quello che è successo

Un film già visto. Come accaduto lo scorso agosto, il giocatore non si muoverà da Milano e continuerà ad allenarsi in quel di Milanello.

Stiamo chiaramente parlando di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese non rientra nei piani del Milan ormai da tempo e anche in questa sessione di calciomercato si è provato a dirsi addio.

Il club rossonero, chiaramente, era disposto a liberarlo. Per giorni si è parlato dell’interesse da parte dei turchi dell’Adana Demispor. Un interesse concreto e reale che però non ha mai trovato l’ok definitivo da parte di Bakayoko.

Un finale già scritto

La prima scelta del francese è stata sempre quella di rimanere a Milano. L’ex Chelsea fatica a dire addio al capoluogo lombardo. Il 30 gennaio spunta così l’ipotesi Cremonese. Una soluzione che sembra gradita a tutti ma dopo poche ore arriva lo sto definitivo alla trattativa per via dei costi troppo alti.

Ma la telenovela Bakayoko è davvero lunga e nonostante le poche ore alla chiusura del mercato ci sono ancora altri due capitoli da scrivere. Come successo ad agosto si apre all’improvviso la pista francese. C’è il Lione a provarci ma nonostante il gong sia fissato per le 24.00 il tempo è ormai poco per portare a termine una trattativa internazionale con quattro parti chiamate in causa, giocatore e tre club.

Telenovela finita

Sembra davvero tutto finito ma improvvisamente si rifà sotto l’Adana. Arrivano le dichiarazioni dell’agente di Bakayoko, che dichiara che al 90% l’affare andrà in porto. Quel 10%, però, era una percentuale troppo alta e chi ha seguito da vicino la vicenda Bakayoko non aveva dubbi su come sarebbe finita la trattativa. All’ora di pranzo così – come riporta Sportmediaset- arriva il nuovo stop. Una trattativa saltata, si legge, per via del Chelsea, impegnato a chiudere per Enzo Fernandez.

Chissà che in questi giorni non venga scritto un nuovo capitolo della storia Bakayoko, d’altronde in qualche parte in giro per il mondo il mercato è ancora aperto. L’ultimo capitolo però lo conosciamo bene da tempo e prevede Il francese ancora a Milano, fino al 30 giugno. Poi sarà addio