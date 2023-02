Kaka lancia il Milan: il pronostico sul derby e i consigli a Leao e De Ketelaere

Arrivano le dichiarazioni dell’asso brasiliano in vista della partita che può cambiare la stagione del Milan. L’ex rossonero azzarda anche un pronostico

E’ il momento più nero della gestione Pioli. Il Milan è in crisi e domenica a San Siro arriva l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno vivendo, invece, un buon periodo. Dopo aver strapazzato i rossoneri in Supercoppa Italiana, è arrivato il ko contro l’Empoli ma poi anche le vittorie con Cremonese e Atalanta. Nonostante il caso Millan Skriniar, l’ambiente attorno a Lautaro Martinez e compagni è più che positivo.

Lo stesso non si può dire per quelle del Diavolo. Ieri a Milanello è sbarcato anche il presidente Scaroni per provare a compattare il gruppo. Il derby è il momento giusto per rialzare la testa e gettarsi alle spalle la crisi. Ne è convinto Ricardo Kaka, uno che di sfide all’Inter se ne intende: “Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire – afferma il brasiliano a La Gazzetta dello Sport -. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi. Ci si risolleva pensando che la serata è speciale e bisogna fare qualcosa di speciale”. Arriva anche il pronostico: “Vince il Milan 2-1“.

Niente paragoni

Immancabile una battuta su Charles De Ketelaere. Il belga, fino a questo momento, non ha rispetto le attese. L’ex Club Brugge, pagato ben 32 milioni di euro più 3 di bonus, è stato spesso paragonato proprio a Kaka:

“Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni – prosegue il brasiliano – Mettono solo pressione sui ragazzi, soprattutto se arrivano nei grandi club. A De Ketelaere direi di stare tranquillo. I consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me. Deve godersi la situazione e sfruttare al massimo le possibilità che il Milan gli dà“.

Leao uomo in più

Sul giocatore decisivo non ci sono davvero dubbi: “Dico Leao – prosegue Kaka -, uno che può cambiare qualsiasi partita. E’ un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea“.