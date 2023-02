Pioli, rivoluzione per il derby: la probabile formazione del Milan

Come cambia il Milan in vista del derby di domenica. Stefano Pioli sta lavorando molto su nuove impostazioni tattiche con l’idea di rimettere tutto in discussione.

Il Milan continua la preparazione al derby di domenica contro l’Inter. Una partita dalla valenza doppia: oltre a rappresentare come al solito uno scontro diretto e sentito, può essere anche la chance per uscire definitivamente dalla crisi.

Mai come stavolta la preparazione di Stefano Pioli al derby è importante e tenuta d’occhio dai tifosi. Infatti ci si aspetta dei cambiamenti importantissimi nel Milan che verrà messo in campo nel posticipo di San Siro.

Dopo i flop delle ultime partite, in particolare per i 12 gol subiti nelle tre gare contro Inter, Lazio e Sassuolo, il Milan dovrà cambiare volto e registro. Partendo da differenze di impostazione e di formazione, che dovrebbero essere una novità assoluta.

Milan, una formazione più difensiva per sfidare l’Inter

La prima idea di Pioli per cambiare marcia è quella di modificare l’assetto tattico di partenza. Da giorni circolano voci su un passaggio al 4-3-3, ovvero al modulo con cui l’ex allenatore della Fiorentina debuttò come tecnico del Milan nel 2019.

Centrocampo più corposo e niente trequartista dietro la punta. Questa la modifica più evidente. Ma come riporta Sky Sport, nell’ultima sessione di allenamento a Milanello sono giunte novità e modifiche rilevanti.

La seduta di oggi, giovedì 2 febbraio, è stata più lunga del solito. Quasi due ore di lavoro sul campo per Pioli ed i suoi uomini, incentrate quasi totalmente sulle questioni tattiche e gli schemi da utilizzare contro l’Inter.

Addirittura si parla di una svolta difensivista del Milan. Il mister rossonero ha provato uno schieramento più accorto, chiedendo ai terzini titolari Calabria e Theo Hernandez di spingere meno e mantenere una posizione di partenza più bassa e meno aggressiva.

Inoltre Pioli avrebbe anche sciolto i due dubbi sull’11 titolare. Pobega dovrebbe essere preferito a Vranckx per completare il trittico di centrocampo con Tonali e Krunic. Inoltre nel tridente d’attacco più Saeleamaekers di Messias o De Ketelaere, visto che il classe ’99 belga vanta maggiori qualità in fase di copertura.

Il probabile undici titolare per Inter-Milan

Dunque passaggio al 4-3-3, una propensione difensiva a livello strategico e ballottaggi ormai decisi. L’ultimo allenamento a Milanello sembra aver portato a queste scelte di formazione.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Pobega; Saelemaekers, Giroud, Leao.