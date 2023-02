Via dal Milan a zero, l’agente ci lavora: sgarbo a Maldini

Un agente starebbe lavorando per portare via dal Milan a parametro zero una delle stelle della squadra di Pioli.

Alcuni rinnovi di contratto in casa Milan si sono rivelati abbastanza complicati in questi anni. Certe trattative si sono rivelate più difficili di quanto la dirigenza si aspettasse e dei giocatori importanti hanno lasciato la squadra a parametro zero.

In questi mesi Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a blindare diversi calciatori e ne mancano solamente due all’appello adesso: Olivier Giroud e Rafael Leao. Il francese va in scadenza a giugno 2023, però trapela molto ottimismo sulla sua firma.

È possibile che nelle prossime settimane il club di via Aldo Rossi riesca a chiudere un nuovo accordo con Giroud. Lo stipendio dovrebbe rimanere sui 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il contratto verrà allungato di un anno ed è possibile la presenza di un’opzione per un’ulteriore estensione fino al 2025. Salvo colpi di scena, l’ex Chelsea firmerà.

Rinnovo Leao, cosa succede: le ultime news

Per quanto riguarda Leao, la situazione è molto più complicata. Oltre ad esserci in ballo un ingaggio molto alto, va pure considerato il risarcimento da corrispondere allo Sporting Lisbona per la risoluzione unilaterale del contratto fatta nel 2018 per poi passare al Lille. Anche il club francese è stato ritenuto responsabile in solido e deve partecipare al pagamento.

Il Milan ha offerto a Rafa uno stipendio che con i bonus potrebbe superare i 7 milioni netti annui. Un aumento importante, visto che il portoghese oggi percepisce circa 1,5 milioni a stagione. Da capire anche cosa succederà con la clausola di risoluzione, fissata oggi a 150 milioni.

Ted Dimvula, avvocato del giocatore, ha smentito di voler abbassare la cifra della clausola per favorire una futura cessione del suo assistito. Ha anche ribadito che la trattativa per il rinnovo non è affatto interrotta e che c’è la volontà di Leao di continuare a giocare nel Milan. I tifosi sperano che l’accordo arrivi presto, anche perché l’attuale contratto scade a giugno 2024. Senza firma, sarà cessione entro il prossimo mercato estivo.

Qual è il ruolo di Jorge Mendes?

Dimvula è la persona che ha ufficialmente la procura per trattare il rinnovo di Rafa. La dirigenza rossonera sta dialogando con lui per cercare di arrivare alla fumata bianca. Tuttavia, sullo sfondo c’è una figura che potrebbe avere idee diverse.

Ci riferiamo a Jorge Mendes, ex agente di Leao. Il quotidiano Tuttosport spiega che il potente procuratore portoghese è rimasto in ottimi rapporti con papà Antonio e continua ad esserne una sorta di consulente. La sua strategia sarebbe quella di portare via il calciatore dal Milan a parametro zero nell’estate 2024. Vedremo cosa succederà, ma il ragazzo in questo momento non pensa a un addio gratuito tra un anno.

Maldini e Massara contano di arrivare a un’intesa con Dimvula, forti della volontà di Rafa di rimanere ancora in maglia rossonera. Nonostante le richieste dell’estero, continuare a giocare a Milano rappresenta la soluzione migliore in questa fase della sua carriera.