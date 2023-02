Rafael Leao, l’annuncio dell’avvocato Ted Dimvula: “Vuole restare al Milan”

Indiscrezioni cruciali da parte dell’agente di Rafael Leao. Ted Dimvula ha chiarito una volta e per tutte come stanno le cose tra il giocatore il Milan…

Le ultime ore sono state parecchio confusionarie per quanto riguarda la situazione di Rafael Leao al Milan. A creare le principali incomprensioni l’articolo uscito su La Gazzetta dello Sport, e che informava di un clima di totale rottura tra il giocatore portoghese e il club rossonero. Nodo divisore ovviamente il rinnovo di contratto, con la clausola rescissoria a fare da ostacolo primario.

La rosea aveva ribadito il fatto che Leao, la sua famiglia e il suo entourage volessero a tutti i costi dimezzare tale clausola: da 15o milioni di euro portarla a 80 milioni. Un fatto che avrebbe fatto infuriare il Milan, assolutamente contrario alla possibilità di dover dimezzare il valore del suo gioiello più prezioso. In realtà, queste notizie riportate da La Gazzetta dello Sport si sono rivelate tutte false. E’ intervenuto il club rossonero in “persona” a smentire le dicerie.

Il Milan è stato chiaro attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri social. “La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale” ha scritto il club sul proprio profilo Twitter, mettendo in chiaro le cose.

All’intervento del Milan ne è però seguito uno ulteriore del giornale sportivo italiano. La rosea è tornata a ribadire la veridicità delle sue notizia. Insomma, fatti davvero assurdi e quasi ridicoli. Per fortuna, oggi, ha parlato l’agente di Rafael Leao in persona. Dimvula ha fatto totale chiarezza!

Dimvula: “Voglio intossicare il nostro dialogo col Milan”

Ci ha pensato Ted Dimvula, agente legale di Rafael Leao a chiarire la situazione tra il Milan e il suo assistito. Diverse voci discordanti erano uscite negli ultimi giorni. Finalmente un bel pò di chiarezza. Di seguito le parole di Dimvula:

“Ci sono molte informazioni false e fuorvianti su Rafael Leão, principalmente in Stampa italiana. Questo ha un solo scopo: parassitare lo scambio cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza milanista in merito l’estensione del contratto di Rafael. Attualmente stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti.

La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare a crescere e progredire in questa istituzione e questa città che ama così tanto. Neghiamo quindi fermamente qualsiasi volontà da parte di Rafael e/o del suo entourage di abbassare la sua clausola rescissoria al fine di facilitare una partenza del giocatore la prossima estate. Rafael è completamente concentrato sugli importanti obiettivi che verranno con il suo club attuale e desidera, in questo periodo difficile, poter lavorare con calma e serenità per ottenere tornare a vincere”.

Parole importanti, che arrivano nel momento più buio del Milan degli ultimi anni. Si spera che le dichiarazioni di Dimvula possano riportare anche una certa tranquillità in tutto l’ambiente rossonero, attualmente scosso dagli ultimi recenti risultati. Pessimi aggiungeremmo!