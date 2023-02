Accordo con Aouar: arriva la fumata bianca

Il giocatore è pronto a firmare il contratto con la nuova squadra. Accordo ormai imminente tra il francese e il club: il punto della situazione

Il calciomercato è andato in archivio lo scorso martedì. Il 31 gennaio alle ore 20.00 è stata messa la parola fine sulle trattative in entrata. Ora l’appuntamento con nuove contrattazioni è fissato per il prossimo 1 luglio. Nel frattempo le società continueranno a lavorare sotto traccia alla ricerca dei migliori affari.

In casa Milan si potrà lavorare con più tranquillità ai rinnovi di contratto. Chiuso il discorso Ismael Bennacer, le attenzioni sono state rivolte a Rafael Leão e Olivier Giroud. Sono attese novità già a breve, soprattutto per quanto riguarda il francese.

Ma in questi giorni è possibile chiudere affari ufficialmente anche con quei calciatori, che vedranno scadere il proprio accordo il prossimo 30 giugno. Non è un caso che il Milan sia pronto a chiudere per Sportiello, che non rinnoverà con l‘Atalanta e che dalla prossima stagione vestirà la maglia rossonera.

Occasione francese

Tra i tanti calciatori, che hanno deciso di non prolungare il contratto in scadenza fra meno di 6 mesi, c’è anche Houssem Aouar. Il talento in forza al Lione lascerà la Francia in estate e il Milan è una delle squadre che più lo ha cercato. Il suo nome è stato accostato ai rossoneri negli ultimi mesi.

Un’opportunità importante per un club che ha sempre avuto un occhio di riguardo particolare per il calciomercato transalpino. Aouar, capace di giocare in più ruoli del centrocampo, ha deciso di cambiare aria e secondo le ultime notizie avrebbe già trovato la squadra del futuro.

Firma in arrivo

Purtroppo per il Milan e i suoi tifosi, non c’è il rossonero nel destino del calciatore, che sarebbe pronto a volare in Spagna. Secondo quanto riportato da GOAL, mancano solo alcuni dettagli da sistemare prima di mettere nero su bianco con il Real Betis.

Un colpo a parametro zero per gli andalusi, che hanno così battuto la concorrenza dei rossoneri ma anche dei cugini del Siviglia. Aouar dal primo luglio, dunque, giocherà in Liga, indossando la maglia biancoverde del Betis. Secondo fonti spagnole anche il Siviglia era interessato e ha provato ad ingaggiarlo, ma la proposta non ha soddisfatto il calciatore.