Milan Skriniar, la decisione dell’Inter: cosa succederà nel derby

La Gazzetta dello Sport fa sapere che Simone Inzaghi potrà contare sul suo giocatore per il derby. Ha chiarito con club e compagni!

Pochi giorni e il Milan tornerà in campo per disputare l’ennesima gara fondamentale della stagione. Sappiamo che il periodo non è bello, con i recenti risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca. Ma la prossima sfida potrà rappresentare l’occasione giusta per riacquisire fiducia e motivazioni. C’è il derby da affrontare, il terzo della stagione, contro un’Inter che è certamente più in salute.

Ma è proprio da sfide di questo tipo che possono passare riprese cruciali! La sconfitta nella finale di Supercoppa brucia ancora tremendamente. I tre gol subiti e in generale la superiorità dei nerazzurri nel gioco ha ammazzato il morale dei rossoneri e di tutti i suoi tifosi. Una mazzata amara. E’ lecito perdere le partite, ovvio, questo è il calcio! Ma non nel modo in cui il Milan ha affrontato l’Inter in Supercoppa. No, prestazioni di questo tipo non sono più accettabili, per lo più dopo le seguenti disfatte contro Lazio e Sassuolo.

Il Milan deve tornare a fare il Milan, subito! In vista del derby, purtroppo, Stefano Pioli torna a soffrire la mancanza di elementi importantissimi come Tomori e Bennacer. I due, alle prese con infortuni muscolari, salteranno l’importante sfida. Contando anche le assenze di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic, servirà una dimostrazione di forza a questa squadra per portare a casa il risultato!

In casa Inter, invece, Simone Inzaghi ha recuperato tutti i pezzi del suo puzzle, anche il più ostico.

Inter, le condizioni della rosa: tutti a disposizione

Secondo le ultime informazioni, Simone Inzaghi ha recuperato due giocatori molto importanti in vista del derby contro il Milan. Sono tornati, infatti, ad allenarsi in gruppo Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. Il centrocampista e il portiere sono stati fuori per tutto il mese di gennaio, ma adesso hanno completamente recuperato dagli acciacchi fisici. Soprattutto quello di Brozovic rappresenta un rientro importantissimo per Inzaghi. Certo, il tecnico nerazzurro ha sopperito al meglio all’assenza del croato trovando la quadra con Calhanoglu e Mkhitaryan al centro del campo, ma l’esperienza di Marcelo rappresenta un’arma in più di fondamentale importanza.

Handanovic sembra invece ormai essere stato spodestato da Onana, e con tutta probabilità non verrà impiegato nel derby della Madonnina. Ma non soltanto il portiere e il centrocampista: l’Inter ha recuperato un altro tassello fondamentale, non da un infortunio, ma da una situazione burrascosa di mercato!

Inter, ci sarà nel derby ma senza un “pezzo”

Milan Skriniar ci sarà nel derby di domenica contro il Milan. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore slovacco si è chiarito con la squadra e con il club dopo i recenti fatti di mercato che lo hanno riguardato da vicino. Sappiamo bene che Skriniar si è promesso al Paris Saint Germain per l’estate, a parametro zero. Ma sino a gennaio non era chiaro se il giocatore potesse trasferirsi in anticipo nella capitale francese.

Alla fine, lo abbiamo visto, è rimasto a Milano, e ha tutta l’intenzione di passare in un clima di pace e di motivazione gli ultimi mesi. La rosea ha raccontato che martedì, prima della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, Skriniar ha tenuto un discorso dinnanzi ai compagni e allo staff tecnico, spiegando le ragioni che lo hanno spinto ad accettare la corte dei parigini. Ha però ribadito la volontà di dedicarsi in tutto e per tutto alla causa nerazzurra in questi ultimi cinque mesi di stagione.

Tutto chiarito, dunque, ad Appiano Gentile! Skriniar ci sarà per il derby, probabilmente da titolare, ma senza la fascia di capitano al braccio. Quella passa a Lautaro Martinez sino al termine della stagione.