CorSera – Rinnovo Leao, Mendes gela il Milan: tutto bloccato

Le ultime sul rinnovo di Rafael Leao, che sarebbe stato letteralmente frenato da Jorge Mendes. L’agente dell’attaccante non ha ancora deciso nulla.

Un vero e proprio rebus che tiene in ansia i tifosi del Milan e il club stesso. Stiamo parlando del rinnovo di contrato di Rafael Leao. L’attaccante classe ’99 è dunque ancora alle prese con un futuro tutto da decifrare.

La situazione contrattuale di Leao è ormai ben nota e risaputa. Il talento portoghese ha un accordo con il Milan in scadenza a giugno 2024 e percepisce 1,4 milioni netti a stagione, ricavi non proprio da top-player.

Questi sono i mesi decisivi per la permanenza di Leao al Milan. O si troverà un accordo da qui a fine stagione per prolungamento e aumento di ingaggio, oppure i rossoneri saranno costretti a cederlo in estate per evitare di perderlo ancor dopo a parametro zero.

I motivi delle titubanze di Jorge Mendes con il Milan

Intanto gli aggiornamenti del Corriere della Sera non sono così esaltanti. Da una parte si conferma l’ottimismo di Ted Dimvula, l’avvocato che segue gli interessi di Rafael Leao che è sembrato il personaggio più propenso a dialogare con il Milan e trovare un accordo, consapevole delle volontà del calciatore.

Tutt’altro che accomodante invece l’agente Jorge Mendes. Il patron della Gestifute segue Leao fin da quando era un talento in erba e avrebbe in mente un altro tipo di traiettoria per il numero 17 del Milan. Per ora Mendes resta scettico sul rinnovo con i rossoneri, sia per le ambizioni della società, attualmente in crisi nera, sia per le richieste economiche ancora non soddisfatte.

Va detto che Leao ha messo il Milan in cima alla lista delle sue priorità per il futuro. Un parere che dunque va tenuto in conto, ma Mendes non può non guardarsi attorno. Per ora il procuratore portoghese non pare aver incontri con Paolo Maldini e compagnia ed attende le contro-proposte estive dei top club europei che, al momento, non si sono ancora palesati.

Pesa la sentenza del Tas per Leao

A rendere ancora più complicato il rinnovo di Rafael Leao ci si è messa la sentenza del Tas di Losanna. Il tribunale sportivo europeo ha condannato il calciatore del Milan a pagare circa 19 milioni di euro di risarcimento in favore dello Sporting Lisbona.

Tutta colpa dell’addio unilaterale di Leao allo Sporting nell’estate 2018, quando passò a Lille svincolandosi in maniera illecita. Il Milan c’entra zero con la vicenda, ma Jorge Mendes pretende che sia il club rossonero ad addossarsi almeno parte di questo onere.

Insomma, un caos calmo che ancora non ha trovato soluzione. Il Milan resta fiducioso perché ha in mano in teoria il benestare di Leao per il rinnovo. Ma circolano troppi interessi e troppe voci diverse in questa vicenda.