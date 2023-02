Inter-Milan, la top 11 di Diletta Leotta: fra Giroud e Dzeko sceglie… (VIDEO)

Grande attesa per il derby di domani: la giornalista di Dazn sceglie i suoi undici preferiti confrontando le due formazioni

Mancano ormai solo ventiquattro ore all’inizio del derby di Milano e l’attesa è davvero tanta. Si tratta di una sfida davvero importante per queste due squadre, che negli ultimi due anni hanno acceso ancor di più, se fosse possibile, la loro rivalità.

Il match è in programma alle 20.45 a San Siro e può risultare fondamentale per la classifica, anche nell’ottica dell’arrivo a pari punti per lo scontro diretto. La squadra di Pioli deve mettersi alle spalle il mese nero di gennaio, caratterizzato da sei partite senza vittoria, ma deve anche vendicare la sconfitta pesante in Supercoppa a Ryad.

L’Inter di Simone Inzaghi ha recuperato giocatori importanti ma si porta dietro le fatiche di Coppa Italia. I nerazzurri sono al secondo posto e vorranno mantenere questo vantaggio su tutte le inseguitrici. Ci si aspetta qualche cambio rispetto alle ultime gare da una parte e dall’altra, ma a grandi linee si sa quali sono i protagonisti che scenderanno in campo domani nel derby della Madonnina.

La Leotta mette i singoli a confronto: Leao meglio di Lautaro

Anche la conduttrice di DAZN Diletta Leotta ha analizzato a suo modo la sfida, confrontando l’undici delle due squadre. Sul suo profilo Instagram e su quello di Dazn c’è il video con le sue scelte nei testa a testa.

La giornalista sceglie Onana in porta, mentre in difesa preferisce Skriniar a Calabria, Kjaer ad Acerbi e . Sugli esterni le scelte sono per Dumfries e Theo Hernandez. In mediana invece Sandro Tonali ha la meglio su Hakan Calhanoglu, così come Barella su Pobega. Il testa a testa fra Mkhitaryan e Krunic se lo aggiudica l’armeno.

In attacco la scelta forte è su Rafael Leao. Il portoghese viene infatti preferito al Toro Lautaro Martinez. Tra Edin Dzeko e Olivier Giroud invece il dubbio è irrisolvibile, tanto che la Leotta decide per la parità.