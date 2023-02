Inter-Milan, Pioli spiega: “3-5-2 e Leao out, i motivi delle mie scelte”

Prima del derby Inter-Milan ha parlato mister Pioli, che spera di vincere questo big match molto importante.

Stefano Pioli sa quanto conti fare i 3 punti nel derby di stasera. Non è un Inter-Milan qualsiasi per lui e per la sua squadra, che vengono da una serie di risultati molto negativi.

Il mister rossonero nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN e si è così espresso: “Abbiamo preparato bene la partita, conterà iniziarla bene e poi giocarla, con attenzione ed equilibrio per tutta la gara“.

Pioli stasera schiera un Milan con un modulo 3-5-2.Questi i motivi della scelta: “I nostri numeri nelle precedenti partite ci vedevano in difficoltà a livello di reti subite. Così dovremmo avere più densità, però dobbiamo essere in grado di proporre gioco e situazioni offensive. È quello che abbiamo preparato“.

Infine si parla dell’esclusione di Rafael Leao, la seconda consecutiva e che sicuramente è motivo di discussioni in questi minuti: “Ho scelto di giocare con due punte vicine, le caratteristiche di Origi e Giroud sono migliori. Leao tornerà utile a partita in corso”.