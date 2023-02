Milan, occhio alla scelta di Pioli: può finire ancora in panchina!

Il tecnico ha provato anche un altro modulo per la sfida di stasera con l’Inter: in quel caso potrebbe rimanere fuori

Manca ormai davvero poco al derby di Milano e sale la tensione nell’ambiente. Stasera a San Siro si gioca di nuovo la stracittadina, dopo quella di qualche giorno fa per la Supercoppa, vinta nettamente dall’Inter.

Il Milan cercherà in tutti i modi di interrompere la serie negativa e di mettersi alle spalle un mese nero, ma per farlo dovrà cambiare qualcosa. Serve una svolta sia dal punto punto di vista tattico che nell’atteggiamento. Stefano Pioli avrà di sicuro caricato a dovere i suoi giocatori per questa partita, fondamentale in chiave classifica, dal momento che dal secondo al sesto posto ora è bagarre.

Il tecnico emiliano sta pensando già da giorni ad un cambio di modulo, perché il suo fido 4-2-3-1 non garantisce più l’equilibrio e la solidità del passato. La squadra è diventata più prevedibile in fase offensiva, mentre in difesa concede tante palle gol agli avversari. Per questo motivo la sua prima idea è stata il passaggio al 4-3-3, con Junior Messias nell’insolito ruolo di mezzala.

Leao ancora fuori dai titolari? Col 3-5-2 è possibile

Il brasiliano al momento è favorito su Pobega e Vranckx per affiancare Tonali e Krunic in mezzo al campo, ma questo centrocampo a tre potrebbe essere inserito anche all’interno di una soluzione tattica diversa dal 4-3-3.

Come riportato infatti da Sky, tra le prove generale di Pioli c’è stato anche il passaggio al 3-5-2, una soluzione per concedere ancor meno spazi agli attaccanti dell’Inter. Con questo modulo Gabbia andrebbe ad affiancare Kjaer e Kalulu nel terzetto arretrato, con Calabria e Theo Hernandez ad agire sulle corsie esterne. Centrocampo formato appunto da Messias, Tonali e Krunic.

In avanti la sorpresa sarebbe la clamorosa esclusione di Rafael Leao. Il portoghese è già finito in panchina la scorsa settimana nella partita con il Sassuolo, per fare spazio a Rebic. Stavolta invece le due punte sarebbero Origi e Giroud. Va detto che è un’ipotesi secondaria, solo testata dal mister. Inizialmente la prima ipotesi era quella del 4-3-3, con il tridente formato da Leao, Giroud e Saelemaekers, ma nelle ultime ore sta prendendo quota quest’ultima soluzione e l’ex Lille rischia tanto anche stavolta.