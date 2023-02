Franck Kessie, assist geniale in Barcellona-Siviglia: abbracciano lui dopo il gol (VIDEO)

L’ex rossonero si è preso finalmente la scena con i catalani e ha fornito una giocata deliziosa per il gol vantaggio

Il Barcellona domenica sera ha battuto il Siviglia in Liga per 3-0, allungando ancora sul Real Madrid e portandosi quindi a +8. La corsa dei blaugrana verso il titolo continua dunque più spedita che mai.

Xavi è riuscito a risollevare le sorti di questa squadra in un anno e mezzo grazie ai suoi principi di gioco e alla mentalità vincente, ma molto è stato fatto anche dalla dirigenza sul mercato in queste ultime sessioni. L’arrivo di giocatori di primissimo livello ha infatti facilitato di gran lunga le cose al tecnico, che ora si gode una squadra che vince e che gioca a meraviglia.

Contro gli andalusi è arrivata un’altra vittoria netta, ancora una volta senza subire gol. In casa infatti il Barca ha incassato una sola rete in campionato dall’inizio della stagione: un dato pazzesco. Alla festa di ieri ha partecipato anche Franck Kessie, che sembra finalmente essere entrato anche lui nei meccanismi di gioco.

Kessie in crescita dopo un inizio difficile con i catalani

Il centrocampista ivoriano è subentrato nei minuti iniziali della partita a causa di un infortunio di Sergio Busquets e si è reso protagonista di una buona prestazione, impreziosita da un bellissimo assist per il gol del vantaggio di Jordi Alba.

Al minuto 58 infatti i catalani sbloccano il punteggio al termine di un’azione prolungata. Gavi innesca Raphina in area di rigore, il brasiliano aggancia e serve proprio Kessie, che si trova però spalle alla porta. L’ex Milan a quel punto riesce a girarsi in un fazzoletto di campo e vedere l’inserimento del terzino Jordi Alba con la coda dell’occhio. Delizioso lo scavetto con cui lo serve, mettendolo di fatto davanti al portiere, per la rete dell’1-0. Ecco il video dell’azione del gol e il prezioso assist:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Sembrano ormai decisamente alle spalle i momenti iniziali della stagione, in cui il classe ’95 faticava ad inserirsi nel mondo Barca. Kessie non ha trovato molto spazio in questi primi mesi in Spagna e sono state diverse le voci di un suo ritorno in Italia, soprattutto con l’interesse dell’Inter. Le difficoltà ora però sono state superate e pian piano il centrocampista sta conquistando credibilità con la sua nuova maglia.