Leonardo D’Alessio torna ad allenarsi col Milan Primavera: il comunicato ufficiale

Il Milan ha diramato un importante comunicato ufficiale che riguarda il giovane Leonardo D’Alessio, che aveva patito un problema a un occhio.

Tra i tanti problemi fisici di questa stagione, il Milan ha fatto registrare anche quello di Leonardo D’Alessio della Primavera. Per fortuna, in queste ore è arrivata una buona notizia.

Il club rossonero ha diramato il seguente comunicato ufficiale: “Leonardo D’Alessio, al termine del periodo di sei mesi di convalescenza e cure per il problema all’occhio avuto nel mese di agosto 2022, è stato sottoposto nella giornata di lunedì 6 febbraio alla visita di idoneità agonistica che ha avuto esito positivo“.

Il terzino classe 2004 era da poco arrivato dalla Roma quando gli è stato diagnosticato un grave problema a un occhio. Per il recupero servivano sei mesi e il programma è stato rispettato. La nota del Milan termina così: “Da oggi, con l’utilizzo di una maschera protettiva, il difensore del Milan Primavera torna a disposizione dell’allenatore Ignazio Abate“.

D’Alessio è un ragazzo talentuoso ed è impaziente di dare il suo contributo in maglia rossonera. Gli servirà del tempo per trovare la migliore condizione, ma intanto era importante ottenere il via libera per tornare ad allenarsi. Bentornato Alessio!