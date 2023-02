L’Italia nel destino: clausola pro-Milan

Per il giocatore non è ancora finita: il Milan resta sullo sfondo. Ecco l’esborso che serve per portarlo a Milanello. Il punto della situazione

Il Milan ci ha provato a gennaio ma le condizioni proposte non hanno soddisfatto il club di appartenenza che ha deciso di cederlo altrove ma non è ancora finita.

Come raccontato nella giornata di ieri, Nicolò Zaniolo è volato in Turchia per legarsi al Galatasaray. Il giocatore, ai margini del progetto della Roma, ormai da settimane, ha deciso di accettare il corteggiamento dei giallorossi di Istanbul. Vestirà così la maglia del prestigioso club insieme a Mauro Icardi e Mertens.

Addio inevitabile

Zaniolo è stato corteggiato lungo tutto il mese di gennaio anche dal Milan, che ha fiutato il colpo. L’attaccante piace tanto a Paolo Maldini e Frederic Massara che però non hanno avuto il via libera a presentare un’offerta a titolo definitivo alla Roma. Si sono così fermati ad una proposta di prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni (la qualificazione in Champions League). Una proposta rimandata al mittente dai giallorossi che hanno sempre chiesto garanzie sulla cessione a titolo definitivo.

Il club capitolino ha provato in tutti i modi a cedere Zaniolo, che rischiava di vivere sei mesi da separato in casa. La Roma aveva trovato l’accordo con il Bournemouth ma i rossoneri della Premier League non sono stati meta gradita al giocatore. Chiuso il mercato dei maggiori campionati, si è così aperta la possibilità di approdare in Turchia, con il Galatasaray, che è riuscito a convincere sia l’ex Inter che la Roma.

Milan in testa

Ma nei pensieri di Nicolò Zaniolo continua ad esserci il Milan. La possibilità che un giorno possa vestire la maglia rossonera è concreta. Come raccontato nei giorni scorsi, l’italiano ha voluto fortemente inserire una clausola, che possa permettere una via di uscita non molto complicata per tornare a giocare nel calcio che conta. La speranza è che sia il Milan a pagare i soldi della clausola. Tuttosport, in edicola stamani, entra nel dettaglio, scrivendo che in estate serviranno ben 35 milioni di euro per acquistarlo. Il prezzo di Zaniolo scenderà di anno in anno: così nel 2024 sarà possibile riportarlo in Italia per una cifra vicina ai 28-30 milioni di euro. Nel 2025, invece, per 23-25 milioni.

Nei prossimi mesi capiremo se il Milan ha davvero intenzione di riprovarci o se tutto sarà rimandato ai prossimi anni quando la clausola rescissoria sarà più bassa.