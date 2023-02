Milan, solo conferme: il giorno è fissato, arriva la firma

Il Milan è pronto a legarsi all’attaccante. Domani potrebbe tenersi l’incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera. Il punto della situazione

Non è un momento facile per il Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli pensa solo al campo e ieri è tornata ad allenarsi per preparare la partita contro il Torino. Serve fare punti per iniziare a mettere la testa fuori da un tunnel nero che appare davvero infinito.

Il tecnico rossonero è in difficoltà e contro l’Inter è arrivata la svolta tattica. Pioli ha deciso di cambiare modulo, passando alla difesa a tre, e di avere un atteggiamento di maggiore attesa. La squadra è così apparsa bassa e i reparti sono stati più compatti, per ritrovare quella solidità difensiva persa da tempo.

Il Milan contro l’Inter è riuscito ad evitare la goleada ma ha faticato terribilmente a creare azioni da gol. Pioli in conferenza si è detto pronto a continuare a giocare con la difesa a tre ma si lavorerà tanto per migliorare la fase offensiva. Divock Origi e Olivier Giroud nel corso del primo tempo sono stati abbandonati al loro destino, non riuscendo a rendersi pericolosi. Meglio nella ripresa con l’ingresso in campo di Brahim Diaz e Rafael Leão.

Giroud non molla

Il francese, rimasto in campo, ha così avuto una palla buona, servita dal portoghese. L’ex Chelsea, però, ha sbagliato lo stop vanificando tutto. Non è un momento facile nemmeno per Giroud ma il suo atteggiamento è quello giusto. Rincorre per tutto il campo gli avversari e prova a dare l’esempio nel corso del match.

Giroud è totalmente sul pezzo e anche in questi momenti di difficoltà sta dimostrando l’attaccamento alla maglia. Ha ancora addosso un Mondiale perso malamente, con la sua Nazionale, ma sulla professionalità del francese e della sua voglia di Milan non si discute.

Rinnovo in arrivo

Ricordiamo che il calciatore, così come il Milan, ha rifiutato un’offerta importante proveniente dall’Everton, nelle ultime ore di mercato. La storia d’amore tra il club rossonero ed Olivier Giroud è dunque destinata ad andare avanti. Le parti hanno sempre manifestato l’intenzione di proseguire insieme. Serviva solo trovare la quadra sulle cifre ma la distanza non è mai stata abissale.

Ora i tempi, come scritto anche poche ore fa, appaiono davvero maturi e domani potrebbe essere il giorno della fumata bianca. Anche La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma la possibilità di un incontro a Casa Milan, tra l’entourage di Giroud e la dirigenza rossonera, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Si va verso un rinnovo annuale a cifre molto simili a quelle percepite attualmente. Il francese dovrebbe così guadagnare sui 3,5/4 milioni di euro netti a stagione.