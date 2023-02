“Sembrava una provinciale…”: Milan, la sentenza del giornalista

Milan, il giornalista non le manda a dire. Il confronto nel derby è stato impari: “Sembrava una provinciale”

Il Milan è uscito con le ossa rotte dal confronto contro l’Inter. Il derby ha messo in luce le difficoltà dei rossoneri, che sembrano entrati in un tunnel senza via d’uscita. La conferma nelle parole del noto giornalista.

E’ stato un derby non troppo rotondo dal punto di vista del risultato, ma certamente rotondo per quanto mostrato in campo. L’Inter ha vinto la stracittadina per 1 rete a 0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Una sconfitta dolorosa per il Milan, che sperava in una vittoria per rilanciarsi dopo un Gennaio a dir poco disastroso. Così non è stato. Non tanto nel punteggio, che come dicevamo è stato con un margine stretto, ma più che altro dal punto di vista del gioco.

Sin dai primi minuti infatti l’Inter ha preso in mano il pallino del gioco. I nerazzurri hanno gestito il possesso palla senza troppi affanni, e sono riusciti a mantenere la gara sempre in pugno. Il Milan ha provato una strategia stranamente attendista, provando timidamente a colpire l’Inter in ripartenza senza troppi risultati. Alla fine, il portiere nerazzurro André Onana ha passato una serata tranquilla, al contrario di quella di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi, ormai sul banco degli imputati. Il Milan sembra essersi totalmente dimenticato la propria identità e il proprio gioco. Una sconfitta insomma su tutta la linea quella del derby, che riflette un periodo davvero nero.

Zazzaroni “punge” il Milan: “Sembrava una provinciale”

Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il match tra nerazzurri e rossoneri. Anche il giornalista ha sottolineato la superiorità mostrata sul campo con i nerazzurri, e soprattutto la prestazione sottotono dei rossoneri, esponendosi con parole davvero dure in merito alla questione. “Il Milan non he sceso in campo nel primo tempo” ha accusato. “L’Inter era da sola a giocare la partita”. Insomma, l’approccio dei rossoneri alla gara sarebbe stato davvero disastroso.

La gara, però, è frutto di un periodo davvero negativo. “I rossoneri sono in crisi” ha detto. A prova di questo ci sarebbero anche i cambi di Pioli, che a sorpresa ha deciso di cambiare modulo e schierare Origi e Giroud come coppia d’attacco, rinunciando al classico tridente e soprattutto tenendo fiori a sorpresa Rafael Leao. “Quando un allenatore fa dei cambi così radicali significa che c’è qualcosa che non va”.

Zazzaroni si è detto sorpreso in negativo dalla passività della prova dei rossoneri, e ha chiuso con una stoccata davvero importante alla squadra di Pioli: “Non ho visto il Milan, ho visto una provinciale” ha detto. Per i rossoneri quella del derby è stata una dura sconfitta. Basterà a tirare fuori l’orgoglio e ripartire?