Malick Thiaw suona la carica: “Tempi duri ma dobbiamo stare uniti” (FOTO)

Malick Thiaw analizza il momento difficile del MIlan e traccia la strada per ripartire: “Bisogna stare uniti”

E’ un momento davvero difficile per il Milan. I rossoneri sono in crisi di risultati e sembrano essere entrati in un tunnel dal quale è davvero difficile uscire. Nel gruppo però c’è la voglia di farsi forza, compattarsi e tornare alla vittoria.

La sconfitta maturata nel derby contro l’Inter sembra avere lasciato parecchi strascichi a Milanello. I nerazzurri hanno vinto la stracittadina per una rete a zero, grazie al gol di Lautaro Martinez. Oltre alla sconfitta, sempre difficile da mandare giù soprattutto quando si parla di derby, a preoccupare è però l’involuzione del gioco rossonero. Il Milan non ha mai davvero provato a vincere l’incontro e ad impensierire la porta di Onana. I rossoneri sono stati davvero troppo timidi, lanciando il dominio dell’incontro il mano ai nerazzurri.

Una tendenza preoccupante, soprattutto perché si tratta dell’ennesima gara sbagliata di questo 2023. Nel nuovo anno, tolta la vittoria contro la Salernitana del match del 4 gennaio al rientro dalla sosta per il mondiale, i rossoneri non sono mai riusciti a vincere. Hanno infatti collezionato due pareggi e due sconfitte nei 5 match di campionato giocati sino ad ora, oltre alla perdita del primo trofeo stagionale, la Supercoppa contro l’Inter, e all’eliminazione della coppa Italia per mano del Torino.

In poco tempo, insomma, i rossoneri hanno visto sfumare nei fatti tutti gli obbiettivi stagionali (con il Napoli a + 18 punti lo scudetto è ormai un miraggio, Coppa Italia e Supercoppa sono sfumate, e la Champions League difficilmente può al momento essere terreno di conquista per un club italiano visti i problemi del nostro calcio).

Attenzione, però, a pensa che la stagione abbia già dato tutte le risposte: c’è una qualificazione alla prossima edizione della Champions League tutt’altro che scontata da conquistare e mettere in cassaforte. Perderla sarebbe un danno inestimabile dal punto di vista tecnico ed economico.

Thiaw suona la carica: “Dobbiamo stare uniti”

Per farlo è necessario ritrovare gioco e risultati. Lo sa bene Malick Thiaw, difensore rossonero, che sui social ha voluto postare un messaggio di unione e sprono a tutto l’ambiente rossonero. “Sono tempi difficili” si legge nel post in riferimento all’ultimo mese scarso di risultati. “Ma dobbiamo stare uniti e tornare più forti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malick Laye Thiaw (@malick.laye)



Il messaggio del giovane giocatore è chiaro: non perdere compattezza e non farsi abbattere dall’amarezza e dalla situazione ma ritrovare compattezza e identità per ricominciare a fare risultati e riprendere a vele spiegate il cammino in campionato e Champions League.

I rossoneri hanno davanti a sé due difficili sfide: la prima con il Torino, e poi quella valida per gli ottavi di Champions League contro il Tottenham. La speranza in casa rossonera è che possano rappresentare l’uscita dal tunnel.