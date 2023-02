Pioli e il momento no di Leao: “Ha perso brillantezza, è motivato e concentrato”

L’allenatore del Milan ha spiegato come sta l’attaccante portoghese e il motivo delle sue ultime esclusioni

Il Milan è in un momento davvero difficile della stagione e domani contro il Torino a San Siro si gioca tanto. In campionato ora c’è da rincorrere anche il quarto posto e contro i granata l’unico risultato accettabile è una vittoria.

La formazione rossonera, in questo inizio di 2023, ha perso molte delle certezze che aveva. Le tante sconfitte e i problemi difensivi hanno portato il mister Stefano Pioli a dover fare qualcosa per invertire la rotta. Il tecnico emiliano a quindi optato per un cambio modulo, che però nel derby della settimana scorsa non ha portato i frutti sperati.

Aldilà del cambio di modulo, tuttavia, è un’altra la scelta dell’allenatore che ha fatto molto scalpore, ovvero l’esclusione di Rafael Leao nelle ultime due partite. Il portoghese infatti è partito dalla panchina sia contro il Sassuolo che contro l’Inter, per fare poi il suoi ingresso in campo solo nel secondo tempo, quando la squadra era già in svantaggio (in tutti e due i match).

Pioli spiega la scelta di Leao in panchina

Oggi Pioli ha parlato nella conferenza stampa di vigilia al match contro il Toro e gli è stato chiesto il motivo di questa decisione. L’allenatore ha quindi prontamente dato la sua risposta e spiegato la situazione

“Leao è sicuramente un giocatore molto importante per me e per la squadra, e lui lo sa benissimo. E’ tornato da Mondiale e ha dovuto giocare subito a Salerno, e lo ha fatto molto bene. Poi ha perso un po’ di brillantezza. Ovviamente è più felice quando gioca, ma lo vedo comunque molto motivato e concentrato“.

Effettivamente nell’ultima partita da titolare, quella persa all’Olimpico contro la Lazio, Leao aveva giocato una delle sue peggiori partite, senza mai riuscire a saltare l’uomo o a essere pericoloso. Domani sera però l’ex Lille partirà senz’altro titolare in coppia con Giroud, nella nuova veste dunque di attaccante centrale nel 3-5-2. Come ha specificato Pioli però, sarà libero di svariare e non dovrà dare punti di riferimento.