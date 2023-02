Milan, Pioli: “Se Thiaw finora non ha giocato è perché prima ho visto meglio altri”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino a San Siro. L’allenatore si è soffermato su Thiaw e Theo Hernandez

Il Milan torna a vincere dopo più di un mese. La prestazione è brillante, ma è bastata una rete di Giroud di testa per battere il Torino e conquistare finalmente i tanto attesi tre punti.

Fra i migliori in campo, se non addirittura il migliore, c’è Malick Thiaw: il difensore, rilanciato da Stefano Pioli al posto di Gabbia dopo l’ottima apparizione nel derby, ha risposto presente con una partita di altissimo livello, con San Siro che ha apprezzato.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha parlato così di Thiaw e del perché in questi 7 mesi ha giocato così poco: “Ha fatto molto bene. In Germania ha giocato spesso a tre. A me non piace parlare di modulo. Sono contento che abbia fatto bene, se ha giocato solo stasera è perché prima ho visto meglio altri suoi compagni“.

Pioli su Theo Hernandez: “Si sta riprendendo”

La vittoria di questa sera è la luce in fondo al tunnel: “Stiamo cercando di uscirne. Non abbiamo problemi fisici. Prima è stato un problema tattico, poi è subentrato quello mentale“. Sulla prestazione di Theo Hernandez, autore dell’assist e di una partita finalmente positiva, soprattutto nel secondo tempo: “Tutti erano diversi rispetto a ieri. Non vincere il Mondiale ha lasciato qualche strascico mentale in lui. Avrei voluto farlo riposare a Salerno ma non è stato possibile. Si sta riprendendo e tornerà il calciatore straripante che conosciamo“.