Theo Hernandez, Calabria e la presunta lite: risposta ironica su Instagram (FOTO)

I due calciatori rossoneri pubblicano una storia simpatica su Instagram per smentire le falsità circolate sul loro conto

Il Milan torna a vincere dopo ben sette partite e lo fa battendo di misura il Torino di Ivan Juric a San Siro grazie alla rete del solito Olivier Giroud. Tornano quindi un po’ di sorrisi in casa rossonera, anche se c’è subito da focalizzarsi sulla partita di martedì contro il Tottenham.

Il Diavolo ha iniziato la sfida in maniera un po’ contratta, subendo l’aggressività del Toro, ma poi è venuto fuori bene alla distanza e si è portata a casa tre punti importantissimi, come li ha definiti Theo Hernandez. Il laterale francese ha infatti parlato ai microfoni di DAZN a fine gara commentando la vittoria e sottolineando che la squadra è ancora forte e unita.

Il concetto è stato ribadito dal terzino anche sui social. E’ di pochi minuti fa infatti una sua storia postata sul proprio account Instagram mentre finge di combattere con Davide Calabria negli spogliatoi. Nella storia è taggato proprio il compagno di squadra e ci sono tre emoji che ridono.

Un messaggio che si aggiunge a quello mandato proprio da Calabria in settimana, volto a smentire tutte le menzogne sul loro conto, riguardo delle presunte liti nello spogliatoio e un ambiente spaccato. Il capitano aveva infatti scritto così qualche giorno fa: “Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e riguardano i miei compagni e il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto da uomini che si vogliono bene”.