Rinnovo Giroud-Milan, la distanza è ridotta: le cifre

Gli agenti di Giroud hanno incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan per discutere del rinnovo: l’accordo non è lontanissimo.

Nel futuro di Olivier Giroud dovrebbe esserci ancora il Milan, però va trovata l’intesa per prolungare il suo contratto. Giocatore e club vogliono continuare assieme, su questo non c’è dubbio.

L’attaccante francese si trova molto bene a Milano, gioca con continuità e ha legato con tutti. I tifosi lo adorano e non ha motivo per andarsene. Anche se qualche ricca offerta dall’estero può arrivare, lui ha già fatto sapere che la priorità è rimanere in maglia rossonera più a lungo possibile.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno voluto fortemente nell’estate 2021 e la mossa si è rivelata giusta, viste le prestazioni dell’ex Chelsea. Anche se va per i 37 anni, è un centravanti che se sta bene fisicamente può dare ancora un grande aiuto alla squadra.

Milan, quanto vuole di stipendio Giroud

Nella giornata di giovedì c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Giroud. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport riferisce che i dialoghi sono stati positivi, anche se non c’è ancora l’accordo totale tra le parti.

La differenza tra domanda e offerta è di 200/300 mila euro. Oggi l’attaccante percepisce uno stipendio da 3,7 milioni di euro netti annui, bonus compresi. La richiesta è di 3,7 milioni più bonus, mentre Maldini e Massara arrivano a 3,5. Le parti si aggiorneranno di nuovo a breve.

C’è la volontà reciproca di arrivare a un’intesa e la trattativa si sta svolgendo in un clima di grande cordialità. Le parole “fredde” degli agenti dopo il summit di Casa Milan hanno fatto dubitare del buon esisto della negoziazione, però Di Marzio è abbastanza convinto del fatto che alla fine le parti arriveranno alla fumata bianca.