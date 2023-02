Milan, incontro finito con gli agenti di Giroud: “Decidono loro” (VIDEO)

Oggi è andato in scena l’incontro tra l’entourage di Giroud e la dirigenza rossonera a Casa Milan: l’accordo sul rinnovo non è ancora vicino.

Uno dei rinnovi contrattuali che il Milan intende finalizzare al più breve è quello di Olivier Giroud. Il contratto scade a giugno 2023 e di conseguenza c’è una certa urgenza nel voler raggiungere un’intesa quanto prima.

Anche se l’attaccante ha già manifestato la volontà di continuare la sua avventura in maglia rossonera, è necessario trovare un accordo economico. Attualmente il suo stipendio è di circa 3,5 milioni di euro netti annui e potrebbe essere confermato.

Oggi a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza e l’entourage dell’ex Chelsea. Non siamo ancora vicini alla fumata bianca. Queste le parole fuori dalla sede di via Aldo Rossi: “Si vedrà. Siamo vicini e lontani allo stesso tempo. Servirà un altro incontro? Non si sa, vedremo. Decidono loro“.

Incontro finito a Casa Milan con gli agenti di Giroud. “Decidono loro”, ecco le loro dichiarazioni dopo il summit con Maldini e Massara 📹 @MartinSa1988 pic.twitter.com/755F2WGDND — MilanLive.it (@MilanLiveIT) February 9, 2023

Rinnovo Giroud, quando l’accordo?

Le parti non sono ancora prossime a firmare il prolungamento del contratto. Serviranno nuovi contatti per trovare la quadra. Anche se gli agenti di Giroud non si sono sbilanciati, la forte determinazione del francese a rimanere al Milan può fare la differenza.

Anche se non è più giovanissimo, Oliviero è ritenuto ancora importante per la squadra. In un anno e mezzo in maglia rossonera ha dimostrato quanto può essere utile. E anche al Mondiale in Qatar con la Francia lo abbiamo visto in buona forma, finale esclusa. Ha altro da dare e un rinnovo annuale può essere la soluzione giusta. Da vedere se l’accordo verrà raggiunto a breve o se servirà più tempo del previsto.

Attenzione ad altre pretendenti che potrebbero lusingare Giroud con offerte economiche importanti. Già a gennaio si era fatto avanti l’Everton con una proposta contrattuale molto ricca. Qualche società estera potrebbe tentare l’attaccante a suon di milioni.