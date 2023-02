Theo Hernandez: “Tre punti importanti. Dopo il Mondiale ero giù ma ora torno”

Il terzino dei rossoneri ha commentato la vittoria di stasera ed è già proiettato verso la sfida di Champions col Tottenham

Il Milan batte il Torino per 1-0 e torna finalmente alla vittoria. Primo successo in questo 2023 per i rossoneri che si mettono alle spalle, almeno per il momento, il periodo di crisi e di difficoltà.

Tre punti importantissimi che permettono al Diavolo di ritornare a sorridere e di risalire al terzo posto in atteso delle sfide del weekend e di lunedì. Come ci si aspettava, non è stata una partita facile, contro una squadra aggressiva e in gran condizione. Nel primo tempo i granata hanno fatto anche un po’ meglio dei rossoneri, ma la gara non si è sbloccata.

Poi nella seconda parte gli uomini di Pioli sono saliti in cattedra e hanno portato meritatamente a casa la vittoria. A decidere le sorti dell’incontro è l’incornata vincente del solito Olivier Giroud al minuto 62′, che gira di testa alle spalle di Milinkovic Savic sull’assist di Theo Hernandez.

Le parole di Theo Hernandez dopo Milan-Torino

Proprio il terzino rossonero, tornato finalmente decisivo dopo alcune partite di appannamento, ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN da bordocampo.

“Sono tre punti molto importanti, perché veniamo da partite in cui non siamo riusciti a giocare bene, ma ora con questa vittoria andiamo avanti. Quando perdi tante partite così è per una questione mentale, ma noi siamo una squadra forte e siamo tutti uniti. Anche i tifosi stanno con noi e grazie a loro possiamo fare bene”.

Theo ha poi aggiunto: “L’esultanza rabbiosa al gol con Giroud? Anche lui ci teneva a fare gol e sono contento che lo ha fatto. Ibrahimovic è uno che vuole sempre di più, lui è un allenatore-giocatore e questa vittoria è anche grazie a lui. Il Tottenham? Noi vogliamo vincere. Sappiamo che è una partita difficile ma adesso noi dobbiamo lavorare bene questi giorni per affrontare questa gara di martedì al 100%. E’ vero che dopo il Mondiale sono stato mentalmente un po’ giù ma ora torno al massimo”.