Tuttosport – Rinnovo Leao, fase di “ombra attiva”: cosa significa

Fase di stallo per il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan è sempre in attesa di conoscere il suo futuro vista la scadenza nel 2024.

Oggi Rafael Leao tornerà in campo da titolare. Le previsioni di formazione in vista di Milan-Torino parlano chiaro: l’attaccante classe ’99 dopo la panchina a sorpresa nel derby sarà nuovamente in campo.

Leao è chiamato a dare imprevedibilità e qualità al gioco del Milan, anche se nei due precedenti stagionali contro il Toro ha deluso non poco. L’ex Lille infatti è rimasto a secco sia nella sconfitta dell’andata, sia nel match perso in Coppa Italia.

Nel 3-4-3 che Pioli sembra pronto a schierare questa sera contro la formazione di Ivan Juric ci sarà dunque spazio per Rafa Leao. Che nel frattempo attende novità anche sul fronte rinnovo. Una questione delicata che vive una fase di stallo.

Leao, il rinnovo dipende anche dalle sue prestazioni

Il rinnovo di contratto di Leao, che attualmente è in scadenza a giugno 2024 con il Milan, non ha fatto passi avanti di recente. Non è bastata la presenza del padre Antonio e dell’avvocato Ted Dimvula a Milano per riparlare del possibile accordo con aumento di stipendio.

Lo stesso Milan ha deciso di far scorrere del tempo, visto il periodo delicato della squadra rossonera e dello stesso Leao, che manca al gol dalla partita vinta a Salerno il 4 gennaio scorso e non sta convincendo con prove sotto tono e poco incisive.

Come scrive Tuttosport il Milan ha scelto di vivere una fase di “ombra attiva” per Leao. Ovvero continuare i contatti sotto traccia, sperando di avvicinare l’accordo, ma senza fretta né comunicazioni ufficiali in tal merito, facendo sì che non fuoriescano speculazioni e fake news sul suo rinnovo contrattuale. Inoltre il ragazzo va anche lasciato libero mentalmente per poterlo ritrovare sul campo.

Una nuova proposta ufficiale per il rinnovo dipenderà anche dalle prestazioni di Leao sul campo. Il Milan lo vuole trattenere ovviamente, ma sempre che il numero 17 portoghese possa garantire prove positive e determinanti come successo in passato. Tutto dipenderà dalle prossime settimane, sia a livello di risultati che di contatti.

L’offerta del Milan e la richiesta di Mendes

Fase di stallo che durerà ancora per settimane, a meno di qualche colpo di scena. Rafael Leao conta su una proposta importante del Milan per rimanere, visto che i rossoneri restano la sua prima scelta.

Il Milan al momento ha pronta una proposta, non ufficiale, da 6,5 milioni di euro più bonus per blindare Leao. Offerta piuttosto alta, rispetto ai tentativi iniziali dello scorso anno fermi ai 4-5 milioni netti.

Jorge Mendes, procuratore di Leao e vero osso duro del mercato, pretende ancora qualcosa in più vista la presunta concorrenza inglese. Ma ad oggi non sono pervenute offerte concrete o realistiche dalla Premier League per il rossonero.