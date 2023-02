Calciomercato Milan, rinforzo dal Tottenham: ritorno di fiamma

In Spagna danno il Milan su un giocatore del Tottenham, prossima rivale della squadra di Pioli in Champions: possibile colpo a zero.

Superato il Torino e interrotta la striscia senza vittorie che durava da sette partite, ora il Milan è concentrato sul prossimo impegno. Martedì a San Siro arriva il Tottenham per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League.

Stefano Pioli dovrà preparare particolarmente bene la partita contro la squadra di Antonio Conte. Ultimamente ha impiegato moduli con la difesa a tre, una specialità del collega pugliese. Da capire se l’allenatore rossonero deciderà di andare avanti con questo tipo di disposizione tattica oppure se, in caso di recupero di Fikayo Tomori, ci possa essere un ritorno alla retroguardia a quattro.

Negli Spurs ci sono diversi calciatori che in passato sono stati accostati al Diavolo. Il più recente è probabilmente Japhet Tanganga, difensore che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a prendere in prestito nel gennaio 2022. C’è stato un tentativo anche l’estate scorsa, ma niente da fare. Un sondaggio è stato fatto pure per il centrocampista Pape Mata Sarr, però non ci sono state le condizioni per portarlo a Milano.

Mercato Milan, colpo a parametro zero dal Tottenham?

In passato anche Hugo Lloris, Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Richarlison erano finiti nel mirino del Milan. Ma c’è un altro nome del Tottenham che in Spagna danno come possibile affare per la prossima finestra estiva del calciomercato.

Fichajes.net scrive che la società starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Lucas Moura, il cui contratto va in scadenza a giugno 2023. Si tratterebbe di un’operazione a parametro zero, al netto della commissione da versare all’agente. Il 30enne brasiliano sta trovando poco spazio con Conte e lascerà Londra.

Lucas Moura interessava al Milan già in passato, soprattutto quando ancora militava in Brasile nel San Paolo. Poi fu il Paris Saint Germain con un investimento da circa 40 milioni a portarlo in Europa. È un jolly offensivo che può fare comodo a tante squadre. Sa giocare sia da esterno offensivo sia da trequartista e da seconda punta. Al momento, non ci risulta nulla di concreto con il club rossonero, però vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.