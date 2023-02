Milan, il Tottenham è spietato sui calci piazzati: il dato è impressionante

Con quello di oggi sono undici i gol realizzati dagli Spurs su sviluppi di calcio da fermo: la squadra rossonera è avvisata

Il Milan è già focalizzato sulla partita di martedì contro il Tottenham, in programma a San Siro alle ore 21 e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di una partita che può essere cruciale per la stagione dei rossoneri.

Il Diavolo ha infatti perso molto terreno in campionato nel mese di gennaio e l’obiettivo di difendere lo scudetto è diventato ormai impossibile. Per questo motivo la possibilità di andare in fondo in Europa può essere una grande motivazione per tutti i giocatori da qui alla fine della stagione. Il sorteggio non è stato spietato con la squadra di Stefano Pioli, ma l’avversario non è certo dei più abbordabili.

Gli Spurs sono in lotta per le prime quattro posizioni in Premier League e stanno ritrovando il ritmi, anche se qualche passo falso lo commettono sempre. C’è un dato però da tenere d’occhio per quanto riguarda i londinesi, sul quale il Milan deve riflettere e fare molta attenzione nella doppia sfida che andrà a giocare. Andiamo a vedere di che dato si tratta.

Tottenham, undici gol su calcio piazzato

Con quello di oggi il Tottenham ha messo a segno il suo 11esimo gol stagionale su sviluppi di un calcio da fermo. Una statistica che Stefano Pioli e il suo staff dovranno analizzare con attenzione, in modo da poter organizzare le giuste contromisure.

Il Tottenham è infatti impegnato al momento nel match di campionato al King Power Stadium contro il Leicester e ha trovato il gol del vantaggio da un calcio d’angolo. Il pallone è stato messo in area e dopo una mischia l’ex Juve Rodrigo Bentancur lo ha infilato in rete da due passi. La squadra di Conte dimostra quindi di preparare molto bene queste situazioni e di farne un proprio punto di forza.

Così come i dati positivi, è chiaro che la squadra inglese mostra anche tante lacune e infatti al momento è stata ribaltata dalle Foxes, che ora conducono per 3-1. Sono quindi già 31 i gol subiti dal Tottenham in Premier League: nessuno ha fatto così male tra le squadre della parte sinistra della classifica.